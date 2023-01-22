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Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 22.01.2023
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Инфографика
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Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 22.01.2023
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Артемовск (на Украине его называют Бахмутом) — восьмой по численности город Донецкой Народной Республики и важный транспортный узел — из него лучами расходятся... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T12:00
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инфографика
артемовск
донецкая народная республика
россия
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Артемовск (на Украине его называют Бахмутом) — восьмой по численности город Донецкой Народной Республики и важный транспортный узел — из него лучами расходятся дороги на Славянск, Константиновку и Северск. Бои в его окрестностях начались летом 2022 года, а в январе 2023-го перешли в решающую стадию. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил 20 января, что ситуация в городе близка к оперативному окружению. Ключевые характеристики этого населенного пункта и актуальная линия соприкосновения сторон — в инфографике Ria.ru.
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артемовск, донецкая народная республика, россия, инфографика
Инфографика, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия
12:00 22.01.2023
 

Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон

Читать ria.ru в
Артемовск (на Украине его называют Бахмутом) — восьмой по численности город Донецкой Народной Республики и важный транспортный узел — из него лучами расходятся дороги на Славянск, Константиновку и Северск. Бои в его окрестностях начались летом 2022 года, а в январе 2023-го перешли в решающую стадию. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил 20 января, что ситуация в городе близка к оперативному окружению. Ключевые характеристики этого населенного пункта и актуальная линия соприкосновения сторон — в инфографике Ria.ru.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
 
ИнфографикаАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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