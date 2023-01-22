https://ria.ru/20230122/artemovsk-1846566803.html

Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон

Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон - РИА Новости, 22.01.2023

Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон

Артемовск (на Украине его называют Бахмутом) — восьмой по численности город Донецкой Народной Республики и важный транспортный узел — из него лучами расходятся... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T12:00

2023-01-22T12:00

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инфографика

артемовск

донецкая народная республика

россия

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Артемовск (на Украине его называют Бахмутом) — восьмой по численности город Донецкой Народной Республики и важный транспортный узел — из него лучами расходятся дороги на Славянск, Константиновку и Северск. Бои в его окрестностях начались летом 2022 года, а в январе 2023-го перешли в решающую стадию. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил 20 января, что ситуация в городе близка к оперативному окружению. Ключевые характеристики этого населенного пункта и актуальная линия соприкосновения сторон — в инфографике Ria.ru.

артемовск

донецкая народная республика

россия

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артемовск, донецкая народная республика, россия, инфографика