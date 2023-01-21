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СМИ: скандальный ролик украинцев "взбесил" Турцию - РИА Новости, 21.01.2023
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СМИ: скандальный ролик украинцев "взбесил" Турцию
СМИ: скандальный ролик украинцев "взбесил" Турцию - РИА Новости, 21.01.2023
СМИ: скандальный ролик украинцев "взбесил" Турцию
Ролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал ярость у турок, пишет местный портал 100TV. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T05:39
2023-01-21T05:39
в мире
турция
анталья (провинция)
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Ролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал ярость у турок, пишет местный портал 100TV.По данным 100TV, в "скандальном" ролике показана группа украинцев, при этом он подписан: "Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье". Публикация вызвала резкую реакцию по всей Турции, особенно в Анталье.Как отмечается в материале, множество украинцев после начала российской спецоперации оказались в Турции, многие из них поселились в Анталье и ее окрестностях. Местные жители оказали им гостеприимство, поэтому ролик тиктокеров "взбесил всю Турцию".После негативной реакции со стороны турок аккаунт, на котором украинцы опубликовали ролик, был удален, сообщает 100TV.
https://ria.ru/20230120/polyaki-1846257710.html
турция
анталья (провинция)
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в мире, турция, анталья (провинция)
В мире, Турция, Анталья (провинция)
05:39 21.01.2023
 
СМИ: скандальный ролик украинцев "взбесил" Турцию

100TV: ролик украинцев об Анталье, назвавших местных жителей иностранцами, разозлил турок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкФлаг Турции на катере в Анталье
Флаг Турции на катере в Анталье - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг Турции на катере в Анталье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Ролик украинских тиктокеров об Анталье вызвал ярость у турок, пишет местный портал 100TV.
По данным 100TV, в "скандальном" ролике показана группа украинцев, при этом он подписан: "Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье". Публикация вызвала резкую реакцию по всей Турции, особенно в Анталье.
Как отмечается в материале, множество украинцев после начала российской спецоперации оказались в Турции, многие из них поселились в Анталье и ее окрестностях. Местные жители оказали им гостеприимство, поэтому ролик тиктокеров "взбесил всю Турцию".
После негативной реакции со стороны турок аккаунт, на котором украинцы опубликовали ролик, был удален, сообщает 100TV.
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