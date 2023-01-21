https://ria.ru/20230121/tovarooborot-1846489491.html
Минсельхоз Молдавии хочет увеличить товарооборот с Турцией
Минсельхоз Молдавии хочет увеличить товарооборот с Турцией - РИА Новости, 21.01.2023
Минсельхоз Молдавии хочет увеличить товарооборот с Турцией
Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в беседе с турецким коллегой Вахитом Киришчи заявил, что хотел бы увеличить товарооборот между странами до... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T17:50
2023-01-21T17:50
2023-01-21T17:50
экономика
цены на нефть
молдавия
турция
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КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в беседе с турецким коллегой Вахитом Киришчи заявил, что хотел бы увеличить товарооборот между странами до миллиарда долларов, об этом сообщила пресс-служба молдавского минсельхоза. Боля провел двустороннюю встречу с Киришчи в Анкаре. "В результате нашего сотрудничества мы поставили перед собой цель достичь товарооборота до 1 миллиарда долларов США. Я уверен, что есть возможности для увеличения объемов экспорта молдавской сельскохозяйственной продукции", - цитирует Болю пресс-служба минсельхоза. По его словам, Молдавия заинтересована в перенятии опыта Турции в области переработки овощей и ирригации. Также Кишинев хочет улучшить правовую базу, связанную с животноводческим сектором, чтобы иметь возможность выйти на турецкий рынок. Стороны договорились встретиться в ближайшее время в рамках совместной межминистерской комиссии.
https://ria.ru/20230121/moldaviya-1846470820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, молдавия, турция, анкара (провинция)
Экономика, Цены на нефть, Молдавия, Турция, Анкара (провинция)
Минсельхоз Молдавии хочет увеличить товарооборот с Турцией
Минсельхоз Молдавии хочет увеличить товарооборот с Турцией до миллиарда долларов