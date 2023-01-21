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Минсельхоз Молдавии хочет увеличить товарооборот с Турцией - РИА Новости, 21.01.2023
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Минсельхоз Молдавии хочет увеличить товарооборот с Турцией
Минсельхоз Молдавии хочет увеличить товарооборот с Турцией - РИА Новости, 21.01.2023
Минсельхоз Молдавии хочет увеличить товарооборот с Турцией
Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в беседе с турецким коллегой Вахитом Киришчи заявил, что хотел бы увеличить товарооборот между странами до... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T17:50
2023-01-21T17:50
экономика
цены на нефть
молдавия
турция
анкара (провинция)
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КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в беседе с турецким коллегой Вахитом Киришчи заявил, что хотел бы увеличить товарооборот между странами до миллиарда долларов, об этом сообщила пресс-служба молдавского минсельхоза. Боля провел двустороннюю встречу с Киришчи в Анкаре. "В результате нашего сотрудничества мы поставили перед собой цель достичь товарооборота до 1 миллиарда долларов США. Я уверен, что есть возможности для увеличения объемов экспорта молдавской сельскохозяйственной продукции", - цитирует Болю пресс-служба минсельхоза. По его словам, Молдавия заинтересована в перенятии опыта Турции в области переработки овощей и ирригации. Также Кишинев хочет улучшить правовую базу, связанную с животноводческим сектором, чтобы иметь возможность выйти на турецкий рынок. Стороны договорились встретиться в ближайшее время в рамках совместной межминистерской комиссии.
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молдавия
турция
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экономика, цены на нефть, молдавия, турция, анкара (провинция)
Экономика, Цены на нефть, Молдавия, Турция, Анкара (провинция)
17:50 21.01.2023
 
Минсельхоз Молдавии хочет увеличить товарооборот с Турцией

Минсельхоз Молдавии хочет увеличить товарооборот с Турцией до миллиарда долларов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в беседе с турецким коллегой Вахитом Киришчи заявил, что хотел бы увеличить товарооборот между странами до миллиарда долларов, об этом сообщила пресс-служба молдавского минсельхоза.
Боля провел двустороннюю встречу с Киришчи в Анкаре.
"В результате нашего сотрудничества мы поставили перед собой цель достичь товарооборота до 1 миллиарда долларов США. Я уверен, что есть возможности для увеличения объемов экспорта молдавской сельскохозяйственной продукции", - цитирует Болю пресс-служба минсельхоза.
По его словам, Молдавия заинтересована в перенятии опыта Турции в области переработки овощей и ирригации. Также Кишинев хочет улучшить правовую базу, связанную с животноводческим сектором, чтобы иметь возможность выйти на турецкий рынок.
Стороны договорились встретиться в ближайшее время в рамках совместной межминистерской комиссии.
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ЭкономикаЦены на нефтьМолдавияТурцияАнкара (провинция)
 
 
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