https://ria.ru/20230121/tovarooborot-1846489491.html

Минсельхоз Молдавии хочет увеличить товарооборот с Турцией

Минсельхоз Молдавии хочет увеличить товарооборот с Турцией - РИА Новости, 21.01.2023

Минсельхоз Молдавии хочет увеличить товарооборот с Турцией

Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в беседе с турецким коллегой Вахитом Киришчи заявил, что хотел бы увеличить товарооборот между странами до... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T17:50

2023-01-21T17:50

2023-01-21T17:50

экономика

цены на нефть

молдавия

турция

анкара (провинция)

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КИШИНЕВ, 21 янв - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля в беседе с турецким коллегой Вахитом Киришчи заявил, что хотел бы увеличить товарооборот между странами до миллиарда долларов, об этом сообщила пресс-служба молдавского минсельхоза. Боля провел двустороннюю встречу с Киришчи в Анкаре. "В результате нашего сотрудничества мы поставили перед собой цель достичь товарооборота до 1 миллиарда долларов США. Я уверен, что есть возможности для увеличения объемов экспорта молдавской сельскохозяйственной продукции", - цитирует Болю пресс-служба минсельхоза. По его словам, Молдавия заинтересована в перенятии опыта Турции в области переработки овощей и ирригации. Также Кишинев хочет улучшить правовую базу, связанную с животноводческим сектором, чтобы иметь возможность выйти на турецкий рынок. Стороны договорились встретиться в ближайшее время в рамках совместной межминистерской комиссии.

https://ria.ru/20230121/moldaviya-1846470820.html

молдавия

турция

анкара (провинция)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, молдавия, турция, анкара (провинция)