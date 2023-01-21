https://ria.ru/20230121/spetsoperatsiya-1846513764.html

Спецоперация, 21 января: Арестович заявил, что Киев теряет шанс на победу

Спецоперация, 21 января: Арестович заявил, что Киев теряет шанс на победу - РИА Новости, 21.01.2023

Спецоперация, 21 января: Арестович заявил, что Киев теряет шанс на победу

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что располагает информацией о том, что Киев теряет шанс победы на поле боя, а ситуацией... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T22:03

2023-01-21T22:03

2023-01-21T22:13

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что располагает информацией о том, что Киев теряет шанс победы на поле боя, а ситуацией вокруг Украины управляют другие страны. Американский морской пехотинец, действовавший на стороне украинских войск, на этой неделе погиб на Украине, сообщило издание Time. В Варшаве прошел митинг против втягивания Польши в боевые действия на Украине, а в Вене – в поддержку снятия санкций с РФ, рассказали корреспонденты РИА Новости с места событий. Новые территории России Украина активизировала попытки вербовки сотрудников Запорожской АЭС, запугивает и членов семей работников, которые находятся на контролируемой Киевом территории, заявил в интервью РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Он также заявил, что компания располагает достаточным кадровым резервом для замещения всех позиций на ЗАЭС. Ход операции Украинские военные сообщили российским силовикам, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наёмники, им поставлена задача стрелять по мирным гражданам, чтобы потом их можно было выдать за жертв вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур. Российские десантники в зоне специальной военной операции проводят ремонт боевых машин любой сложности, рассказал РИА Новости командир ремонтного взвода. На Донецком направлении освобожден населенный пункт Двуречье, потери украинских войск составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также рассказали, что на Запорожском направлении в результате наступательных действий заняты более выгодные рубежи и позиции, за сутки уничтожено более 30 боевиков, сообщили в Минобороны РФ. Международная обстановка Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что располагает информацией о том, что Киев теряет шанс победы на поле боя, по его словам, ситуацией вокруг Украины управляют другие страны. "Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень не похоже, с 14 числа уже перестало быть на это похоже, очень сильно. Как вы думаете, оценку от Дуды, президента Польши, и не только он сказал про решающие месяцы, то вообще не известно, выживет ли Украина. Просто так было сказано или он на основе какой-то информации говорил об этом?" - заявил Арестович в видео, опубликованном в его телеграм-канале. Американский морской пехотинец, который действовал на стороне украинских войск, погиб на этой неделе на Украине, сообщило издание Time со ссылкой на должностное лицо в ВМС. Запад, поставляя оружие Украине, усугубляет конфликт, вместо того чтобы способствовать его завершению, считает занимавший пост государственного секретаря при президенте Николя Саркози французский политик Пьер Лелуш. Недружественные государства начали понимать, что отказ от российских минеральных удобрений плохо кончится, Запад уже сейчас смягчает риторику, чтобы возобновить торговлю, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Центральноафриканская республика налаживает экономическое сотрудничество с Россией в условиях западных санкций, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр ЦАР Феликс Молуа. Италия изучает возможность передачи системы ПВО Samp/T Словакии, которая, в свою очередь, направит свой комплекс Patriot Украине, сообщила в субботу газета Corriere della Sera. В Варшаве прошел митинг против втягивания Польши в боевые действия на Украине, сообщил корреспондент РИА Новости. В марше приняли участие несколько сотен человек. Мероприятие проводит патриотическая организация "Соотечественники - Камрады". Митинг в поддержку снятия санкций с России прошёл в Вене в субботу, его участники выступили за снижение цен на электричество и газ, сохранения нейтралитета Австрии и снятие санкций с России. В акции приняли участие несколько сотен человек, сообщил с места событий корреспондент РИА Новости. Бывшая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до ухода со своего поста запретила инвентаризацию находящихся на вооружении бундесвера танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца в вопросе поставок Киеву, сообщил в субботу немецкий выпуск Business Insider. США просчитались, полагая, что Россия покажет себя слабой в противостоянии Украине, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

https://ria.ru/20230116/stolknoveniya-1845311309.html

https://ria.ru/20230121/razlichiya-1846495745.html

https://ria.ru/20230121/bolgariya-1846487568.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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германия

сша

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Евгения Нефедова

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