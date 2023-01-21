https://ria.ru/20230121/spasateli-1846410510.html
В МЧС рассказали, как выжить при встрече с диким животным
В МЧС рассказали, как выжить при встрече с диким животным - РИА Новости, 21.01.2023
В МЧС рассказали, как выжить при встрече с диким животным
Человеку при неожиданной встрече с дикими животными желательно не делать резких движений и не кричать; нужно медленно отступать назад, наблюдая за поведением... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T03:18
2023-01-21T03:18
2023-01-21T03:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Человеку при неожиданной встрече с дикими животными желательно не делать резких движений и не кричать; нужно медленно отступать назад, наблюдая за поведением зверя, советует МЧС. Спасатели также советуют не убегать и не поворачиваться к животному спиной. Еще одно жизненно важное правило: надо стараться держаться подальше от детёнышей диких зверей. Кроме того, МЧС советует не подходить близко к раненным диким животным, не фотографировать и не кормить, а также не смотреть им в глаза.
https://ria.ru/20230118/medved-1845797850.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали, как выжить при встрече с диким животным
МЧС: человеку при встрече с дикими животными нельзя делать резких движений кричать