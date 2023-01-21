https://ria.ru/20230121/spasateli-1846410510.html

В МЧС рассказали, как выжить при встрече с диким животным

В МЧС рассказали, как выжить при встрече с диким животным - РИА Новости, 21.01.2023

В МЧС рассказали, как выжить при встрече с диким животным

Человеку при неожиданной встрече с дикими животными желательно не делать резких движений и не кричать; нужно медленно отступать назад, наблюдая за поведением... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T03:18

2023-01-21T03:18

2023-01-21T03:18

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727038591_0:248:2827:1838_1920x0_80_0_0_bddfa7b23c3846bb688db9f570b0520a.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Человеку при неожиданной встрече с дикими животными желательно не делать резких движений и не кричать; нужно медленно отступать назад, наблюдая за поведением зверя, советует МЧС. Спасатели также советуют не убегать и не поворачиваться к животному спиной. Еще одно жизненно важное правило: надо стараться держаться подальше от детёнышей диких зверей. Кроме того, МЧС советует не подходить близко к раненным диким животным, не фотографировать и не кормить, а также не смотреть им в глаза.

https://ria.ru/20230118/medved-1845797850.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)