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В МЧС рассказали, как выжить при встрече с диким животным - РИА Новости, 21.01.2023
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В МЧС рассказали, как выжить при встрече с диким животным
В МЧС рассказали, как выжить при встрече с диким животным - РИА Новости, 21.01.2023
В МЧС рассказали, как выжить при встрече с диким животным
Человеку при неожиданной встрече с дикими животными желательно не делать резких движений и не кричать; нужно медленно отступать назад, наблюдая за поведением... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T03:18
2023-01-21T03:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Человеку при неожиданной встрече с дикими животными желательно не делать резких движений и не кричать; нужно медленно отступать назад, наблюдая за поведением зверя, советует МЧС. Спасатели также советуют не убегать и не поворачиваться к животному спиной. Еще одно жизненно важное правило: надо стараться держаться подальше от детёнышей диких зверей. Кроме того, МЧС советует не подходить близко к раненным диким животным, не фотографировать и не кормить, а также не смотреть им в глаза.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
03:18 21.01.2023
 
В МЧС рассказали, как выжить при встрече с диким животным

МЧС: человеку при встрече с дикими животными нельзя делать резких движений кричать

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Бурый медведь. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Человеку при неожиданной встрече с дикими животными желательно не делать резких движений и не кричать; нужно медленно отступать назад, наблюдая за поведением зверя, советует МЧС.
"Не упускайте из вида животное, не делайте резких движений и не кричите. Медленно отступайте назад, наблюдая за поведением животного", - говорится в рекомендациях на сайте ведомства.
Спасатели также советуют не убегать и не поворачиваться к животному спиной. Еще одно жизненно важное правило: надо стараться держаться подальше от детёнышей диких зверей.
Кроме того, МЧС советует не подходить близко к раненным диким животным, не фотографировать и не кормить, а также не смотреть им в глаза.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 17:39
В Приморье медведь напал на лыжника
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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