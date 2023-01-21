https://ria.ru/20230121/sochi-1846483221.html
В Сочи эвакуировали пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара
В Сочи эвакуировали пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара - РИА Новости, 21.01.2023
В Сочи эвакуировали пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара
Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали на вертолете, их состояние удовлетворительное, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T17:17
2023-01-21T17:17
2023-01-21T21:07
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
происшествия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91021/87/910218704_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_56a7244781e7a5c78a6a9bdcb4b366b0.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали на вертолете, их состояние удовлетворительное, сообщает МЧС России. Отмечается, что вертолет приземлился в 16.25. Люди подтвердили, что они выбрались из корзины самостоятельно. Следователи организовали проверку после того, как воздушный шар с пятью людьми, включая двоих детей, застрял на дереве в субботу. Как рассказали РИА Новости в информационном центре "Солохаул парка", находящегося неподалёку от места происшествия, воздушный шар не принадлежит их компании, поскольку услуги предоставляются только летом. Кроме того, как рассказали агентству на ферме "Экзархо", которые также предоставляют развлекательные услуги на воздушных шарах, объект не принадлежит им, поскольку они выпускают людей с пилотами не раньше трёх часов дня.
https://ria.ru/20230121/sochi-1846468155.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91021/87/910218704_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_fa48e3362dc53de4e42ade1e80b649ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, происшествия, новости - туризм
Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
17:17 21.01.2023 (обновлено: 21:07 21.01.2023)
В Сочи эвакуировали пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара
Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали вертолетом Ка-32 МЧС