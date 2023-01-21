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В Сочи эвакуировали пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара - РИА Новости, 21.01.2023
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Туризм
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В Сочи эвакуировали пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара
В Сочи эвакуировали пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара - РИА Новости, 21.01.2023
В Сочи эвакуировали пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара
Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали на вертолете, их состояние удовлетворительное, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T17:17
2023-01-21T21:07
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
происшествия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали на вертолете, их состояние удовлетворительное, сообщает МЧС России. Отмечается, что вертолет приземлился в 16.25. Люди подтвердили, что они выбрались из корзины самостоятельно. Следователи организовали проверку после того, как воздушный шар с пятью людьми, включая двоих детей, застрял на дереве в субботу. Как рассказали РИА Новости в информационном центре "Солохаул парка", находящегося неподалёку от места происшествия, воздушный шар не принадлежит их компании, поскольку услуги предоставляются только летом. Кроме того, как рассказали агентству на ферме "Экзархо", которые также предоставляют развлекательные услуги на воздушных шарах, объект не принадлежит им, поскольку они выпускают людей с пилотами не раньше трёх часов дня.
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сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, происшествия, новости - туризм
Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
17:17 21.01.2023 (обновлено: 21:07 21.01.2023)
 
В Сочи эвакуировали пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара

Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали вертолетом Ка-32 МЧС

© Фото : Вертолёты РоссииВертолет МЧС России Ка-32
Вертолет МЧС России Ка-32 - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© Фото : Вертолёты России
Вертолет МЧС России Ка-32. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали на вертолете, их состояние удовлетворительное, сообщает МЧС России.
"Вертолёт Ка-32 МЧС России приземлился на базе ЮРПСО в Сочи с пятью спасенными на борту, двое из них - дети. Состояние всех эвакуированных удовлетворительное, травм и повреждений нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вертолет приземлился в 16.25. Люди подтвердили, что они выбрались из корзины самостоятельно.
Следователи организовали проверку после того, как воздушный шар с пятью людьми, включая двоих детей, застрял на дереве в субботу. Как рассказали РИА Новости в информационном центре "Солохаул парка", находящегося неподалёку от места происшествия, воздушный шар не принадлежит их компании, поскольку услуги предоставляются только летом. Кроме того, как рассказали агентству на ферме "Экзархо", которые также предоставляют развлекательные услуги на воздушных шарах, объект не принадлежит им, поскольку они выпускают людей с пилотами не раньше трёх часов дня.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
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Спасатели обнаружили двух детей около места ЧП с воздушным шаром в Сочи
 
ТуризмСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ка-32ПроисшествияНовости - Туризм
 
 
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