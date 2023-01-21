https://ria.ru/20230121/sochi-1846483221.html

В Сочи эвакуировали пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара

В Сочи эвакуировали пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара - РИА Новости, 21.01.2023

В Сочи эвакуировали пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара

Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали на вертолете, их состояние удовлетворительное, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T17:17

2023-01-21T17:17

2023-01-21T21:07

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

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новости - туризм

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пассажиров застрявшего в Сочи на дереве воздушного шара эвакуировали на вертолете, их состояние удовлетворительное, сообщает МЧС России. Отмечается, что вертолет приземлился в 16.25. Люди подтвердили, что они выбрались из корзины самостоятельно. Следователи организовали проверку после того, как воздушный шар с пятью людьми, включая двоих детей, застрял на дереве в субботу. Как рассказали РИА Новости в информационном центре "Солохаул парка", находящегося неподалёку от места происшествия, воздушный шар не принадлежит их компании, поскольку услуги предоставляются только летом. Кроме того, как рассказали агентству на ферме "Экзархо", которые также предоставляют развлекательные услуги на воздушных шарах, объект не принадлежит им, поскольку они выпускают людей с пилотами не раньше трёх часов дня.

https://ria.ru/20230121/sochi-1846468155.html

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, происшествия, новости - туризм