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Российские войска в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов
Российские войска в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов - РИА Новости, 21.01.2023
Российские войска в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов
в районе населенного пункта Водяное в ДНР уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:01
2023-01-21T15:01
2023-01-21T15:15
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские войска в районе населенного пункта Водяное в ДНР уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, и в районе населенного пункта Малиновка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37", - сообщили в министерстве.
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россия, донецкая народная республика, в мире, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, США, Вооруженные силы Украины
15:01 21.01.2023 (обновлено: 15:15 21.01.2023)
Российские войска в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов
Минобороны: российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в селе Водяное в ДНР