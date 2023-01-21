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Российские войска в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов

Российские войска в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов - РИА Новости, 21.01.2023

Российские войска в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов

в районе населенного пункта Водяное в ДНР уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T15:01

2023-01-21T15:01

2023-01-21T15:15

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

в мире

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские войска в районе населенного пункта Водяное в ДНР уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, и в районе населенного пункта Малиновка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37", - сообщили в министерстве.

россия

донецкая народная республика

сша

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2023

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россия, донецкая народная республика, в мире, сша, вооруженные силы украины