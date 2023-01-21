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Российские войска в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов - РИА Новости, 21.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Российские войска в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов
Российские войска в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов - РИА Новости, 21.01.2023
Российские войска в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов
в районе населенного пункта Водяное в ДНР уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:01
2023-01-21T15:15
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
в мире
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские войска в районе населенного пункта Водяное в ДНР уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, и в районе населенного пункта Малиновка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37", - сообщили в министерстве.
россия
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россия, донецкая народная республика, в мире, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, США, Вооруженные силы Украины
15:01 21.01.2023 (обновлено: 15:15 21.01.2023)
 
Российские войска в ДНР уничтожили украинский склад боеприпасов

Минобороны: российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в селе Водяное в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на передовой в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ на передовой в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ на передовой в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские войска в районе населенного пункта Водяное в ДНР уничтожили украинский склад артиллерийских боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, и в районе населенного пункта Малиновка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37", - сообщили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 января, 16:08Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ миреСШАВооруженные силы Украины
 
 
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