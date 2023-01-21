https://ria.ru/20230121/pozhar-1846440744.html

При пожаре в Домодедово погибли два человека

При пожаре в Домодедово погибли два человека - РИА Новости, 21.01.2023

При пожаре в Домодедово погибли два человека

В подмосковном Домодедово возбудили уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли два человека, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T12:04

2023-01-21T12:04

2023-01-21T20:12

происшествия

жилье

россия

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В подмосковном Домодедово возбудили уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли два человека, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области. "Следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области по факту гибели мужчины и женщины в результате пожара, произошедшего в частном доме, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), — говорится в сообщении. По данным следствия, 20 января в частном доме коттеджного поселка "Сказка-2" в деревне Максимиха, расположенной в городском округе Домодедово, произошел пожар. При пожаре спаслись две девочки 2010 и 2011 годов рождения, они выбежали из горящего дома. На месте происшествия им оказали медицинскую помощь. После ликвидации пожара обнаружили тела их родителей. По предварительным данным, причиной возгорания является взрыв газового баллона. Следствие устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. Уточняется, что назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, проведены допросы.

https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html

россия

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происшествия, жилье, россия, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)