16:50 21.01.2023 (обновлено: 16:51 21.01.2023)
В Париже началась новая акция против пенсионной реформы
В Париже началась акция против пенсионной реформы по призыву левых и антикапиталистов
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 янв – РИА Новости. В Париже в субботу проходит манифестация против пенсионной реформы, организованная левой партией Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" (LFI), молодежными ассоциациями и антикапиталистами, передаёт корреспондент РИА Новости.
Колонна демонстрантов стартовала от площади Бастилии в 14 часов по Парижскому времени по направлению к площади Нации. Протестующие несут транспаранты партий LFI, Новый народный экологический и социальный союз, Новой партии Антикапиталистов.
На плакатах участников можно прочитать "Пенсия в 60 лет или смерть!", "Терять всю жизнь, чтобы заработать на неё - нет!", "Макрон при делах - пенсионеры на кладбище!", "Молодежь говорит нет!", "Работать годами после 60 полезно для здоровья!". Демонстранты несут и карикатурные изображения президента Франции Эммануэля Макрона со словами "Вставайте, старики! Работники будущего – это вы!".
Участники скандируют лозунги "Пенсия в 60 лет!", "Макрон, мы не хотим твою реформу".
На акции собрались десятки тысяч человек. Колонну демонстрантов сопровождает полиция.
Марш против пенсионной реформы организован 11 молодежными организациями, ее также поддержала левая партия Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" (LFI).
Французские СМИ сообщают, что порядок на акции в Париже обеспечивают 3,5 тысячи полицейских и жандармов.
В четверг по всей Франции прошли более 200 манифестаций против повышения пенсионного возраста в стране по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.