https://ria.ru/20230121/manifestatsiya-1846478805.html

В Париже началась новая акция против пенсионной реформы

В Париже началась новая акция против пенсионной реформы - РИА Новости, 21.01.2023

В Париже началась новая акция против пенсионной реформы

В Париже в субботу проходит манифестация против пенсионной реформы, организованная левой партией Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" (LFI), молодежными РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T16:50

2023-01-21T16:50

2023-01-21T16:51

в мире

эммануэль макрон

жан-люк меланшон

франция

париж

лион

элизабет борн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg

ПАРИЖ, 21 янв – РИА Новости. В Париже в субботу проходит манифестация против пенсионной реформы, организованная левой партией Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" (LFI), молодежными ассоциациями и антикапиталистами, передаёт корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов стартовала от площади Бастилии в 14 часов по Парижскому времени по направлению к площади Нации. Протестующие несут транспаранты партий LFI, Новый народный экологический и социальный союз, Новой партии Антикапиталистов. На плакатах участников можно прочитать "Пенсия в 60 лет или смерть!", "Терять всю жизнь, чтобы заработать на неё - нет!", "Макрон при делах - пенсионеры на кладбище!", "Молодежь говорит нет!", "Работать годами после 60 полезно для здоровья!". Демонстранты несут и карикатурные изображения президента Франции Эммануэля Макрона со словами "Вставайте, старики! Работники будущего – это вы!". Участники скандируют лозунги "Пенсия в 60 лет!", "Макрон, мы не хотим твою реформу". На акции собрались десятки тысяч человек. Колонну демонстрантов сопровождает полиция. Марш против пенсионной реформы организован 11 молодежными организациями, ее также поддержала левая партия Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" (LFI). Французские СМИ сообщают, что порядок на акции в Париже обеспечивают 3,5 тысячи полицейских и жандармов. В четверг по всей Франции прошли более 200 манифестаций против повышения пенсионного возраста в стране по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

https://ria.ru/20230121/miting-1846466688.html

https://ria.ru/20230121/protest-1846468997.html

франция

париж

лион

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, франция, париж, лион, элизабет борн