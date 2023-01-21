Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ выпустили девять натовских снарядов по Донецку и Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела ВСУ
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.55 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.