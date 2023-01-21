https://ria.ru/20230121/donbass-1846489840.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 21.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за 25 минут выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Ясиноватой,... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T17:52

2023-01-21T17:52

2023-01-21T17:52

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.55 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, ясиноватая, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс