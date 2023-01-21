15:56 21.01.2023 (обновлено: 15:59 21.01.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке
Осколки украинского снаряда в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили за минуту в общей сложности 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, Ясиноватой и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.39 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.40 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 15.40 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 15.45 украинские войска обстреляли из "натовской" артиллерии Макеевку и Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности семь снарядов 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.