https://ria.ru/20230121/donbass-1846468505.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку в ДНР - РИА Новости, 21.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку в ДНР

Украинские войска выпустили за минуту в общей сложности 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, Ясиноватой и Макеевке,... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T15:56

2023-01-21T15:56

2023-01-21T15:59

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

макеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили за минуту в общей сложности 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, Ясиноватой и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.39 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.40 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 15.40 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 15.45 украинские войска обстреляли из "натовской" артиллерии Макеевку и Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности семь снарядов 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230121/postavki-1846334314.html

донецк

ясиноватая

макеевка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, ясиноватая, макеевка, вооруженные силы украины