https://ria.ru/20230121/archaeology-1846308137.html
На юге Египта нашли древнюю гробницу с мумиями крокодилов
На юге Египта нашли древнюю гробницу с мумиями крокодилов - РИА Новости, 21.01.2023
На юге Египта нашли древнюю гробницу с мумиями крокодилов
На юге Египта нашли гробницу с практически полностью мумифицированными пятью скелетами и пятью черепами крокодилов, пишет Heritage Daily. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T03:10
2023-01-21T03:10
2023-01-21T03:10
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На юге Египта нашли гробницу с практически полностью мумифицированными пятью скелетами и пятью черепами крокодилов, пишет Heritage Daily. На рептилий наткнулись в Куббат аль-Хаве — месте, где покоилась знать и священнослужители времен Старого (XXVII–XXII века до нашей эры) и Среднего (XXI – середина XVII веков до нашей эры) царств. Найденные тела пресмыкающихся относятся к доптолемеевской эпохе до 304 года до нашей эры. Их длина — от 1,8 до 3,5 метров. Изначально они были захоронены в другом месте. Вероятно, в песчаной яме, благодаря чему были высушены естественным образом.В кишечнике одного из животных были камни, которые позволяют таким рептилиям удерживать равновесие в воде. Это говорит о том, что в ходе мумификации не проводилось вскрытие. Крокодилы использовались в ритуалах в честь Себека, древнеегипетского бога, который изображался в виде этого животного или человека с его головой и ассоциировался с властью фараона и плодородием. К нему также обращались с просьбой защитить от опасностей, которые таил в себе Нил.
https://ria.ru/20230118/archeology-1845532435.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, археология, египет, мумии, крокодилы
Культура, Новости культуры, Археология, Египет, мумии, крокодилы
На юге Египта нашли древнюю гробницу с мумиями крокодилов
На юге Египта в Куббат аль-Хаве нашли древнюю гробницу с мумифицированными крокодилами
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
На юге Египта нашли гробницу с практически полностью мумифицированными пятью скелетами и пятью черепами крокодилов, пишет
Heritage Daily.
"В стране известно более 20 захоронений с мумиями этих животных, но обнаружить десять хорошо сохранившихся в непобеспокоенной гробнице — что-то невероятное", — говорит археозоолог Беа де Купере.
На рептилий наткнулись в Куббат аль-Хаве — месте, где покоилась знать и священнослужители времен Старого (XXVII–XXII века до нашей эры) и Среднего (XXI – середина XVII веков до нашей эры) царств.
Найденные тела пресмыкающихся относятся к доптолемеевской эпохе до 304 года до нашей эры. Их длина — от 1,8 до 3,5 метров. Изначально они были захоронены в другом месте. Вероятно, в песчаной яме, благодаря чему были высушены естественным образом.
В кишечнике одного из животных были камни, которые позволяют таким рептилиям удерживать равновесие в воде. Это говорит о том, что в ходе мумификации не проводилось вскрытие.
Крокодилы использовались в ритуалах в честь Себека, древнеегипетского бога, который изображался в виде этого животного или человека с его головой и ассоциировался с властью фараона и плодородием. К нему также обращались с просьбой защитить от опасностей, которые таил в себе Нил.