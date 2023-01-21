https://ria.ru/20230121/archaeology-1846308137.html

На юге Египта нашли древнюю гробницу с мумиями крокодилов

На юге Египта нашли древнюю гробницу с мумиями крокодилов - РИА Новости, 21.01.2023

На юге Египта нашли древнюю гробницу с мумиями крокодилов

На юге Египта нашли гробницу с практически полностью мумифицированными пятью скелетами и пятью черепами крокодилов, пишет Heritage Daily. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T03:10

2023-01-21T03:10

2023-01-21T03:10

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крокодилы

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На юге Египта нашли гробницу с практически полностью мумифицированными пятью скелетами и пятью черепами крокодилов, пишет Heritage Daily. На рептилий наткнулись в Куббат аль-Хаве — месте, где покоилась знать и священнослужители времен Старого (XXVII–XXII века до нашей эры) и Среднего (XXI – середина XVII веков до нашей эры) царств. Найденные тела пресмыкающихся относятся к доптолемеевской эпохе до 304 года до нашей эры. Их длина — от 1,8 до 3,5 метров. Изначально они были захоронены в другом месте. Вероятно, в песчаной яме, благодаря чему были высушены естественным образом.В кишечнике одного из животных были камни, которые позволяют таким рептилиям удерживать равновесие в воде. Это говорит о том, что в ходе мумификации не проводилось вскрытие. Крокодилы использовались в ритуалах в честь Себека, древнеегипетского бога, который изображался в виде этого животного или человека с его головой и ассоциировался с властью фараона и плодородием. К нему также обращались с просьбой защитить от опасностей, которые таил в себе Нил.

https://ria.ru/20230118/archeology-1845532435.html

египет

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, египет, мумии, крокодилы