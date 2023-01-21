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На юге Египта нашли древнюю гробницу с мумиями крокодилов - РИА Новости, 21.01.2023
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Культура
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На юге Египта нашли древнюю гробницу с мумиями крокодилов
На юге Египта нашли древнюю гробницу с мумиями крокодилов - РИА Новости, 21.01.2023
На юге Египта нашли древнюю гробницу с мумиями крокодилов
На юге Египта нашли гробницу с практически полностью мумифицированными пятью скелетами и пятью черепами крокодилов, пишет Heritage Daily. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T03:10
2023-01-21T03:10
культура
новости культуры
археология
египет
мумии
крокодилы
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На юге Египта нашли гробницу с практически полностью мумифицированными пятью скелетами и пятью черепами крокодилов, пишет Heritage Daily. На рептилий наткнулись в Куббат аль-Хаве — месте, где покоилась знать и священнослужители времен Старого (XXVII–XXII века до нашей эры) и Среднего (XXI – середина XVII веков до нашей эры) царств. Найденные тела пресмыкающихся относятся к доптолемеевской эпохе до 304 года до нашей эры. Их длина — от 1,8 до 3,5 метров. Изначально они были захоронены в другом месте. Вероятно, в песчаной яме, благодаря чему были высушены естественным образом.В кишечнике одного из животных были камни, которые позволяют таким рептилиям удерживать равновесие в воде. Это говорит о том, что в ходе мумификации не проводилось вскрытие. Крокодилы использовались в ритуалах в честь Себека, древнеегипетского бога, который изображался в виде этого животного или человека с его головой и ассоциировался с властью фараона и плодородием. К нему также обращались с просьбой защитить от опасностей, которые таил в себе Нил.
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новости культуры, археология, египет, мумии, крокодилы
Культура, Новости культуры, Археология, Египет, мумии, крокодилы
03:10 21.01.2023
 
На юге Египта нашли древнюю гробницу с мумиями крокодилов

На юге Египта в Куббат аль-Хаве нашли древнюю гробницу с мумифицированными крокодилами

© AFP 2023 / PHILIPPE HUGUENМумия крокодила
Мумия крокодила - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / PHILIPPE HUGUEN
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На юге Египта нашли гробницу с практически полностью мумифицированными пятью скелетами и пятью черепами крокодилов, пишет Heritage Daily.

"В стране известно более 20 захоронений с мумиями этих животных, но обнаружить десять хорошо сохранившихся в непобеспокоенной гробнице — что-то невероятное", — говорит археозоолог Беа де Купере.

На рептилий наткнулись в Куббат аль-Хаве — месте, где покоилась знать и священнослужители времен Старого (XXVII–XXII века до нашей эры) и Среднего (XXI – середина XVII веков до нашей эры) царств.
Найденные тела пресмыкающихся относятся к доптолемеевской эпохе до 304 года до нашей эры. Их длина — от 1,8 до 3,5 метров. Изначально они были захоронены в другом месте. Вероятно, в песчаной яме, благодаря чему были высушены естественным образом.
В кишечнике одного из животных были камни, которые позволяют таким рептилиям удерживать равновесие в воде. Это говорит о том, что в ходе мумификации не проводилось вскрытие.
Крокодилы использовались в ритуалах в честь Себека, древнеегипетского бога, который изображался в виде этого животного или человека с его головой и ассоциировался с властью фараона и плодородием. К нему также обращались с просьбой защитить от опасностей, которые таил в себе Нил.
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