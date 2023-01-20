18:22 20.01.2023 (обновлено: 18:46 20.01.2023)
МИД назвал обеспокоенность Запада жертвами на Украине лицемерной
Захарова назвала обеспокоенность Запада жертвами конфликта на Украине лицемерной
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Запад, лицемерно выражая обеспокоенность по поводу жертв конфликта на Украине, не реагирует на обстрелы украинскими войсками гражданского населения, Киев и его западные покровители не жалеют ни население Украины, ни украинских военнослужащих, их готовы принести в жертву желанию навредить России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Коллективный Запад", лицемерно выражая обеспокоенность по поводу жертв на территориях, подконтрольных киевскому режиму, продолжает демонстрировать, что его не волнует судьба жертв обстрелов ВСУ. Мы по-прежнему не слышим осуждений по поводу регулярных ударов украинской военщины по жилым кварталам, школам, больницам, детским садам и другим социальным объектам, применения запрещенных противопехотных мин против гражданского населения", - сказала Захарова, ее ответ СМИ публикует сайт МИД РФ.
Она добавила, что Западу "безразлична судьба мирных жителей, которых киевский режим подвергает издевательствам, пыткам, внесудебным расправам и убийствам из-за подозрений в нелояльности".
"Киев и его американские и европейские хозяева не жалеют ни население Украины, ни украинских военнослужащих, которых они готовы принести в жертву собственной алчности и непреодолимого желания навредить России", - добавила Захарова.