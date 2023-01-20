https://ria.ru/20230120/zhertvy-1846356203.html

МИД назвал обеспокоенность Запада жертвами на Украине лицемерной

МИД назвал обеспокоенность Запада жертвами на Украине лицемерной - РИА Новости, 20.01.2023

МИД назвал обеспокоенность Запада жертвами на Украине лицемерной

Запад, лицемерно выражая обеспокоенность по поводу жертв конфликта на Украине, не реагирует на обстрелы украинскими войсками гражданского населения, Киев и его... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T18:22

2023-01-20T18:22

2023-01-20T18:46

в мире

украина

россия

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Запад, лицемерно выражая обеспокоенность по поводу жертв конфликта на Украине, не реагирует на обстрелы украинскими войсками гражданского населения, Киев и его западные покровители не жалеют ни население Украины, ни украинских военнослужащих, их готовы принести в жертву желанию навредить России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она добавила, что Западу "безразлична судьба мирных жителей, которых киевский режим подвергает издевательствам, пыткам, внесудебным расправам и убийствам из-за подозрений в нелояльности"."Киев и его американские и европейские хозяева не жалеют ни население Украины, ни украинских военнослужащих, которых они готовы принести в жертву собственной алчности и непреодолимого желания навредить России", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20230120/zapad-1846217340.html

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в мире, украина, россия, мария захарова, вооруженные силы украины