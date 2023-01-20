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МИД назвал обеспокоенность Запада жертвами на Украине лицемерной - РИА Новости, 20.01.2023
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МИД назвал обеспокоенность Запада жертвами на Украине лицемерной
МИД назвал обеспокоенность Запада жертвами на Украине лицемерной - РИА Новости, 20.01.2023
МИД назвал обеспокоенность Запада жертвами на Украине лицемерной
Запад, лицемерно выражая обеспокоенность по поводу жертв конфликта на Украине, не реагирует на обстрелы украинскими войсками гражданского населения, Киев и его... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:22
2023-01-20T18:46
в мире
украина
россия
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Запад, лицемерно выражая обеспокоенность по поводу жертв конфликта на Украине, не реагирует на обстрелы украинскими войсками гражданского населения, Киев и его западные покровители не жалеют ни население Украины, ни украинских военнослужащих, их готовы принести в жертву желанию навредить России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она добавила, что Западу "безразлична судьба мирных жителей, которых киевский режим подвергает издевательствам, пыткам, внесудебным расправам и убийствам из-за подозрений в нелояльности"."Киев и его американские и европейские хозяева не жалеют ни население Украины, ни украинских военнослужащих, которых они готовы принести в жертву собственной алчности и непреодолимого желания навредить России", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20230120/zapad-1846217340.html
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в мире, украина, россия, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
18:22 20.01.2023 (обновлено: 18:46 20.01.2023)
 
МИД назвал обеспокоенность Запада жертвами на Украине лицемерной

Захарова назвала обеспокоенность Запада жертвами конфликта на Украине лицемерной

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Запад, лицемерно выражая обеспокоенность по поводу жертв конфликта на Украине, не реагирует на обстрелы украинскими войсками гражданского населения, Киев и его западные покровители не жалеют ни население Украины, ни украинских военнослужащих, их готовы принести в жертву желанию навредить России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Коллективный Запад", лицемерно выражая обеспокоенность по поводу жертв на территориях, подконтрольных киевскому режиму, продолжает демонстрировать, что его не волнует судьба жертв обстрелов ВСУ. Мы по-прежнему не слышим осуждений по поводу регулярных ударов украинской военщины по жилым кварталам, школам, больницам, детским садам и другим социальным объектам, применения запрещенных противопехотных мин против гражданского населения", - сказала Захарова, ее ответ СМИ публикует сайт МИД РФ.
Она добавила, что Западу "безразлична судьба мирных жителей, которых киевский режим подвергает издевательствам, пыткам, внесудебным расправам и убийствам из-за подозрений в нелояльности".
"Киев и его американские и европейские хозяева не жалеют ни население Украины, ни украинских военнослужащих, которых они готовы принести в жертву собственной алчности и непреодолимого желания навредить России", - добавила Захарова.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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