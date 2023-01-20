https://ria.ru/20230120/zhaba-1846290622.html
В Австралии обнаружили крупнейшую в мире жабу
В Австралии обнаружили крупнейшую в мире жабу - РИА Новости, 20.01.2023
В Австралии обнаружили крупнейшую в мире жабу
На севере австралийского штата Квинсленд обнаружили гигантскую тростниковую жабу, сообщил местный телеканал ABC. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:35
2023-01-20T15:35
2023-01-20T16:05
австралия
квинсленд
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. На севере австралийского штата Квинсленд обнаружили гигантскую тростниковую жабу, сообщил местный телеканал ABC.Сотрудники департамента окружающей среды штата расчищали тропу в национальном парке Конуэй, когда увидели амфибию. "Перед нами на дороге ползла змея, <…> поэтому мы остановились, чтобы пропустить ее, и вышли из машины, а прямо рядом с нами была эта огромная тростниковая жаба", — рассказала смотрительница парка Кайли Грей.Она добавила, что животное выглядело как "футбольный мяч с ногами". Амфибия была в длину более четверти метра и весила 2,7 килограмма. Сотрудники департамента решили дать ей имя Toadzilla (Жабзилла).Смотрительница уточнила, что это была самая большая жаба, с которой она сталкивалась. "Тростниковая жаба такого размера съест все, что может поместиться в ее рот, включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих", — добавила Грей. Предыдущую чемпионку из Книги рекордов Гиннесса нашли в 1991 году. Она весила 2,65 килограмма.
https://ria.ru/20221103/pkhuket-1828713606.html
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австралия, квинсленд
15:35 20.01.2023 (обновлено: 16:05 20.01.2023)
В Австралии обнаружили крупнейшую в мире жабу
В Австралии обнаружили гигантскую тростниковую жабу весом в 2,7 килограмма
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
На севере австралийского штата Квинсленд обнаружили гигантскую тростниковую жабу, сообщил местный телеканал ABC
.
Сотрудники департамента окружающей среды штата расчищали тропу в национальном парке Конуэй, когда увидели амфибию.
"Перед нами на дороге ползла змея, <…> поэтому мы остановились, чтобы пропустить ее, и вышли из машины, а прямо рядом с нами была эта огромная тростниковая жаба", — рассказала смотрительница парка Кайли Грей.
Она добавила, что животное выглядело как "футбольный мяч с ногами". Амфибия была в длину более четверти метра и весила 2,7 килограмма. Сотрудники департамента решили дать ей имя Toadzilla (Жабзилла).
Смотрительница уточнила, что это была самая большая жаба, с которой она сталкивалась.
"Тростниковая жаба такого размера съест все, что может поместиться в ее рот, включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих", — добавила Грей.
Предыдущую чемпионку из Книги рекордов Гиннесса
нашли в 1991 году. Она весила 2,65 килограмма.