https://ria.ru/20230120/zhaba-1846290622.html

В Австралии обнаружили крупнейшую в мире жабу

В Австралии обнаружили крупнейшую в мире жабу - РИА Новости, 20.01.2023

В Австралии обнаружили крупнейшую в мире жабу

На севере австралийского штата Квинсленд обнаружили гигантскую тростниковую жабу, сообщил местный телеканал ABC. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:35

2023-01-20T15:35

2023-01-20T16:05

австралия

квинсленд

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. На севере австралийского штата Квинсленд обнаружили гигантскую тростниковую жабу, сообщил местный телеканал ABC.Сотрудники департамента окружающей среды штата расчищали тропу в национальном парке Конуэй, когда увидели амфибию. "Перед нами на дороге ползла змея, <…> поэтому мы остановились, чтобы пропустить ее, и вышли из машины, а прямо рядом с нами была эта огромная тростниковая жаба", — рассказала смотрительница парка Кайли Грей.Она добавила, что животное выглядело как "футбольный мяч с ногами". Амфибия была в длину более четверти метра и весила 2,7 килограмма. Сотрудники департамента решили дать ей имя Toadzilla (Жабзилла).Смотрительница уточнила, что это была самая большая жаба, с которой она сталкивалась. "Тростниковая жаба такого размера съест все, что может поместиться в ее рот, включая насекомых, рептилий и мелких млекопитающих", — добавила Грей. Предыдущую чемпионку из Книги рекордов Гиннесса нашли в 1991 году. Она весила 2,65 килограмма.

https://ria.ru/20221103/pkhuket-1828713606.html

https://ria.ru/20210620/ledzeppelin-1737528071.html

австралия

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австралия, квинсленд