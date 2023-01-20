https://ria.ru/20230120/zelenskiy-1846185430.html

Эксперт предположил, что обсуждали Бернс и Зеленский

Эксперт предположил, что обсуждали Бернс и Зеленский - РИА Новости, 20.01.2023

Эксперт предположил, что обсуждали Бернс и Зеленский

В ходе предполагаемой тайной встречи директор ЦРУ Уильям Бернс и Владимир Зеленский могли обсуждать вопросы дальнейшей эскалации конфликта на Украине, не... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:16

2023-01-20T11:16

2023-01-20T13:17

в мире

владимир зеленский

уильям бернс

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центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В ходе предполагаемой тайной встречи директор ЦРУ Уильям Бернс и Владимир Зеленский могли обсуждать вопросы дальнейшей эскалации конфликта на Украине, не исключено, что даже и нанесение ударов по Крыму, резкое обострение сейчас в интересах Вашингтона, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Ранее газета Washington Post, ссылаясь на источники в администрации США сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев, чтобы информировать Владимира Зеленского о предполагаемых планах РФ. "С моей точки зрения, администрация (США - ред.) сейчас заинтересована в резком взвинчивании украинского конфликта, чтобы внешнеполитический фактор подавил скандал, который в США возник в связи с утечкой секретных документов в офисах, которые принадлежали Байдену. Это традиционный американский подход для того, чтобы создать внешнеполитический кризис", - сказал эксперт, комментируя сообщения СМИ. По мнению Васильева, администрация США заинтересована в эскалации конфликта на Украине, однако им нужно представить это таким образом, что это была якобы личная инициатива Киева. "Нужно вывести из под удара США, что они не прилагали большой роли или значения", - резюмировал политолог. Как сообщили источники газеты, Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной, а ее чрезвычайное финансирование продлится как минимум до июля или августа. По их словам, Киев менее уверен в перспективах принятия конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.

https://ria.ru/20230120/tsru-1846135551.html

https://ria.ru/20230118/vstrecha-1845693885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, уильям бернс, владимир василев, украина, киев, сша, центральное разведывательное управление (цру)