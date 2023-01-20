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Эксперт предположил, что обсуждали Бернс и Зеленский - РИА Новости, 20.01.2023
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Эксперт предположил, что обсуждали Бернс и Зеленский
Эксперт предположил, что обсуждали Бернс и Зеленский - РИА Новости, 20.01.2023
Эксперт предположил, что обсуждали Бернс и Зеленский
В ходе предполагаемой тайной встречи директор ЦРУ Уильям Бернс и Владимир Зеленский могли обсуждать вопросы дальнейшей эскалации конфликта на Украине, не... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:16
2023-01-20T13:17
в мире
владимир зеленский
уильям бернс
владимир василев
украина
киев
сша
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В ходе предполагаемой тайной встречи директор ЦРУ Уильям Бернс и Владимир Зеленский могли обсуждать вопросы дальнейшей эскалации конфликта на Украине, не исключено, что даже и нанесение ударов по Крыму, резкое обострение сейчас в интересах Вашингтона, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Ранее газета Washington Post, ссылаясь на источники в администрации США сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев, чтобы информировать Владимира Зеленского о предполагаемых планах РФ. "С моей точки зрения, администрация (США - ред.) сейчас заинтересована в резком взвинчивании украинского конфликта, чтобы внешнеполитический фактор подавил скандал, который в США возник в связи с утечкой секретных документов в офисах, которые принадлежали Байдену. Это традиционный американский подход для того, чтобы создать внешнеполитический кризис", - сказал эксперт, комментируя сообщения СМИ. По мнению Васильева, администрация США заинтересована в эскалации конфликта на Украине, однако им нужно представить это таким образом, что это была якобы личная инициатива Киева. "Нужно вывести из под удара США, что они не прилагали большой роли или значения", - резюмировал политолог. Как сообщили источники газеты, Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной, а ее чрезвычайное финансирование продлится как минимум до июля или августа. По их словам, Киев менее уверен в перспективах принятия конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.
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в мире, владимир зеленский, уильям бернс, владимир василев, украина, киев, сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Владимир Зеленский, Уильям Бернс, Владимир Василев, Украина, Киев, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
11:16 20.01.2023 (обновлено: 13:17 20.01.2023)
 
Эксперт предположил, что обсуждали Бернс и Зеленский

Эксперт Васильев: Бернс и Зеленский могли обсуждать резкую эскалацию на Украине

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В ходе предполагаемой тайной встречи директор ЦРУ Уильям Бернс и Владимир Зеленский могли обсуждать вопросы дальнейшей эскалации конфликта на Украине, не исключено, что даже и нанесение ударов по Крыму, резкое обострение сейчас в интересах Вашингтона, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.
Ранее газета Washington Post, ссылаясь на источники в администрации США сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев, чтобы информировать Владимира Зеленского о предполагаемых планах РФ.
Директор ЦРУ Уильям Бернс в 2000-х гордах работавший послом США в России - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
01:37
СМИ: директор ЦРУ тайно посетил Киев, чтобы предупредить о "планах" России
"С моей точки зрения, администрация (США - ред.) сейчас заинтересована в резком взвинчивании украинского конфликта, чтобы внешнеполитический фактор подавил скандал, который в США возник в связи с утечкой секретных документов в офисах, которые принадлежали Байдену. Это традиционный американский подход для того, чтобы создать внешнеполитический кризис", - сказал эксперт, комментируя сообщения СМИ.
"На мой взгляд, разговор шел о том, чтобы возможно начать дальнейшую эскалацию конфликта, в том числе о возможности нанесения ударов по Крыму. Вот эти вопросы о формах эскалации, возможно, обсуждались (на встрече Берна с Зеленским - ред.)", - добавил он.
По мнению Васильева, администрация США заинтересована в эскалации конфликта на Украине, однако им нужно представить это таким образом, что это была якобы личная инициатива Киева.
"Нужно вывести из под удара США, что они не прилагали большой роли или значения", - резюмировал политолог.
Как сообщили источники газеты, Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной, а ее чрезвычайное финансирование продлится как минимум до июля или августа. По их словам, Киев менее уверен в перспективах принятия конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 12:48
Встреча Нарышкина и Бернса состоялась по просьбе Байдена к Путину
 
В миреВладимир ЗеленскийУильям БернсВладимир ВасилевУкраинаКиевСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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