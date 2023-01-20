10:47 20.01.2023 (обновлено: 15:42 20.01.2023)
Читатели DM усомнились в существовании Зеленского
Читатели Daily Mail высмеяли Зеленского за сомнения в существовании Путина
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, усомнившегося в существовании Владимира Путина.
Пользователи портала тоже посчитали, что украинского лидера на самом деле не существует.
"Не уверен, что это Зеленский на видео, похоже на компьютерную графику. Должно быть, Зеленского с нами уже нет", — сыронизировал Reverend.I.M.Jolly.
"Новый белый порошок у Зеленского явно уже не соответствует тому высокому качеству, к которому он привык", — пошутил SunakIsUSALapdog.
"Зеленский теряет доверие к себе, некоторые его фразы словно взяты из комиксов. Он никогда не должен был быть политиком", — посетовал Afrikan.
"Мы даже не знаем, находится ли на самом деле "мистер зеленый экран" на Украине…" — отметил chaz.
"Зеленский решил вспомнить свое клоунское прошлое, нюхнул две ложки колумбийского порошка и выдавил из себя, как ему показалось, безудержный "юмор". Боже, Зеленскому срочно нужна помощь нарколога", — прокомментировал Questy.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что чем раньше Зеленский осознает реальность существования России и Путина, "тем лучше для такой страны, как Украина".
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации соседней республики. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.