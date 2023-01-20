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Читатели DM усомнились в существовании Зеленского - РИА Новости, 20.01.2023
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Читатели DM усомнились в существовании Зеленского
Читатели DM усомнились в существовании Зеленского - РИА Новости, 20.01.2023
Читатели DM усомнились в существовании Зеленского
Читатели британского издания Daily Mail высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, усомнившегося в существовании Владимира Путина. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:47
2023-01-20T15:42
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
давос
всемирный экономический форум в давосе
в мире
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, усомнившегося в существовании Владимира Путина.Пользователи портала тоже посчитали, что украинского лидера на самом деле не существует."Новый белый порошок у Зеленского явно уже не соответствует тому высокому качеству, к которому он привык", — пошутил SunakIsUSALapdog."Зеленский теряет доверие к себе, некоторые его фразы словно взяты из комиксов. Он никогда не должен был быть политиком", — посетовал Afrikan."Мы даже не знаем, находится ли на самом деле "мистер зеленый экран" на Украине…" — отметил chaz.Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что чем раньше Зеленский осознает реальность существования России и Путина, "тем лучше для такой страны, как Украина".Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации соседней республики. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846159142.html
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владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, давос, всемирный экономический форум в давосе, в мире
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, Давос, Всемирный экономический форум в Давосе, В мире
10:47 20.01.2023 (обновлено: 15:42 20.01.2023)
 
Читатели DM усомнились в существовании Зеленского

Читатели Daily Mail высмеяли Зеленского за сомнения в существовании Путина

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, усомнившегося в существовании Владимира Путина.
Пользователи портала тоже посчитали, что украинского лидера на самом деле не существует.

"Не уверен, что это Зеленский на видео, похоже на компьютерную графику. Должно быть, Зеленского с нами уже нет", — сыронизировал Reverend.I.M.Jolly.

"Новый белый порошок у Зеленского явно уже не соответствует тому высокому качеству, к которому он привык", — пошутил SunakIsUSALapdog.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
09:39
Американский офицер сообщил Украине плохие новости
"Зеленский теряет доверие к себе, некоторые его фразы словно взяты из комиксов. Он никогда не должен был быть политиком", — посетовал Afrikan.
"Мы даже не знаем, находится ли на самом деле "мистер зеленый экран" на Украине…" — отметил chaz.

"Зеленский решил вспомнить свое клоунское прошлое, нюхнул две ложки колумбийского порошка и выдавил из себя, как ему показалось, безудержный "юмор". Боже, Зеленскому срочно нужна помощь нарколога", — прокомментировал Questy.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что чем раньше Зеленский осознает реальность существования России и Путина, "тем лучше для такой страны, как Украина".
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации соседней республики. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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05:45
Политолог проанализировал речь Зеленского на Давосском форуме
 
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияУкраинаДавосВсемирный экономический форум в ДавосеВ мире
 
 
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