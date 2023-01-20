https://ria.ru/20230120/zelenskiy-1846174207.html

Читатели DM усомнились в существовании Зеленского

Читатели DM усомнились в существовании Зеленского - РИА Новости, 20.01.2023

Читатели DM усомнились в существовании Зеленского

Читатели британского издания Daily Mail высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, усомнившегося в существовании Владимира Путина. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T10:47

2023-01-20T10:47

2023-01-20T15:42

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

украина

давос

всемирный экономический форум в давосе

в мире

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, усомнившегося в существовании Владимира Путина.Пользователи портала тоже посчитали, что украинского лидера на самом деле не существует."Новый белый порошок у Зеленского явно уже не соответствует тому высокому качеству, к которому он привык", — пошутил SunakIsUSALapdog."Зеленский теряет доверие к себе, некоторые его фразы словно взяты из комиксов. Он никогда не должен был быть политиком", — посетовал Afrikan."Мы даже не знаем, находится ли на самом деле "мистер зеленый экран" на Украине…" — отметил chaz.Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что чем раньше Зеленский осознает реальность существования России и Путина, "тем лучше для такой страны, как Украина".Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации соседней республики. Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230120/ukraina-1846159142.html

https://ria.ru/20230120/zelenskiy-1846143070.html

россия

украина

давос

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владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, давос, всемирный экономический форум в давосе, в мире