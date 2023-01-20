05:45 20.01.2023 (обновлено: 13:46 20.01.2023)
Политолог проанализировал речь Зеленского на Давосском форуме
Политолог Суздальцев: Зеленского раздражает, что Запад тянет с поставками танков Киеву
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Владимира Зеленского раздражает, что Запад затягивает с поставками танков Киеву, этим и обусловлены его громкие заявления на Давосском форуме, в том числе о "возвращении Крыма", заявил РИА Новости политолог Андрей Суздальцев.
Зеленский, выступая онлайн на Всемирном экономическом форуме, заявил, что если Запад предоставит Киеву тяжелое вооружение, он предпримет попытку вернуть Крым, добавив, что боевые действия на Украине замедлились не только из-за зимы, но и из-за дефицита у Киева оружия. В своей речи он раскритиковал западных партнеров за нерешительность в поставках Украине танков. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.
"На встрече (формата - ред.) "Рамштайн" вопрос поставки тяжелых вооружений будет положительно решен в сторону Киева. Там главная проблема - в Германии, но ее вынудят поставить танки, а США пока откажутся поставить Abrams (основной боевой танк США - ред.). Зеленский по этому поводу и волновался. Его раздражают все оттяжки с поставками тяжелых вооружений", - сказал Суздальцев.
Он напомнил, что Германия последовательно заявляет о необходимости коалиционного решения по поставкам танков, но США отвечают, что они не очень хотят поставлять свои Abrams из-за проблем с логистикой.
"Но когда нужно было, Abrams они возили и в Афганистан, и в Ирак. Это не было проблемой, но для Украины это кажется проблемой. Все эти разговоры раздражают Зеленского, потому что он видит, что Запад ищет варианты, не участвуя в войне, победить в ней. В этом варианте Украине доброго ничего не светит", - добавил Суздальцев.
При этом эксперт обратил внимание на то, что ту армию, с которой российские войска столкнулись в начале спецоперации, ВС РФ "разгромили" к июлю прошлого года.
"В сентябре мы уже видели новую армию, которую уже снарядили за счет поддержки НАТО. Сейчас в декабре обнаружили, что бронетехники у ВСУ не осталось, то есть и эту технику мы уничтожили. Более тяжелую технику тоже уничтожат. Этот момент, когда - можете себе представить - весь мир видит, как горят их вооружения, для Запада катастрофичен. Там поколениями всеми миру доказывают, что западное оружие - невероятно эффективное и практически священное - не горит, не взрывается. Этого боятся американцы и немцы. Что же делать Зеленскому? Погибать? Он этого не хочет", - резюмировал политолог.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.