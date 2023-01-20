https://ria.ru/20230120/zaporozhe-1846264212.html

В Запорожской области активизировались бои почти на всей линии фронта

В Запорожской области активизировались бои почти на всей линии фронта - РИА Новости, 20.01.2023

В Запорожской области активизировались бои почти на всей линии фронта

Бои в Запорожской области активизировались практически по всей линии фронта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:30

2023-01-20T14:30

2023-01-20T16:15

специальная военная операция на украине

запорожская область

безопасность

владимир рогов

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Бои в Запорожской области активизировались практически по всей линии фронта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По словам Рогова, в украинских войсках в сравнении с осенью минувшего года сильно упал моральный настрой. Он отметил, что тогда они якобы поверили в способность побеждать, однако сейчас благодаря четким и быстрым действиям российской армии боевой дух солдат ВСУ "улетучился". Учитывая то, что наступление ведется по всей линии соприкосновения, удерживать позиции для украинских военных становится все сложнее, и весь фронт находится на грани того, что "начнет сыпаться", добавил чиновник.Ранее сегодня Министерство обороны сообщило об освобождении села Лобковое на Запорожском направлении. Также удалось уничтожить ангар с вооружением и техникой в районе Каменского. Противник при этом потерял до 90 человек убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную гаубицу "Акация" и две гаубицы Д-20 и Д-30.На этой неделе Рогов рассказал РИА Новости, что украинские войска, еще недавно готовившиеся к наступлению в Запорожской области, резко изменили тактику и начали возводить сразу несколько линий обороны на контролируемой ими части региона.Кроме того, ВСУ стали готовить столицу области — город Запорожье — к уличным боям. Украинские боевики создают укрепрайоны в пригородах, минируют инфраструктуру, устраивают на заводах военные объекты.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают областной центр — город Запорожье.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230119/kontrol-1846103478.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, безопасность, владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр