https://ria.ru/20230120/zaporozhe-1846264212.html
В Запорожской области активизировались бои почти на всей линии фронта
В Запорожской области активизировались бои почти на всей линии фронта - РИА Новости, 20.01.2023
В Запорожской области активизировались бои почти на всей линии фронта
Бои в Запорожской области активизировались практически по всей линии фронта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:30
2023-01-20T14:30
2023-01-20T16:15
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
владимир рогов
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Бои в Запорожской области активизировались практически по всей линии фронта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По словам Рогова, в украинских войсках в сравнении с осенью минувшего года сильно упал моральный настрой. Он отметил, что тогда они якобы поверили в способность побеждать, однако сейчас благодаря четким и быстрым действиям российской армии боевой дух солдат ВСУ "улетучился". Учитывая то, что наступление ведется по всей линии соприкосновения, удерживать позиции для украинских военных становится все сложнее, и весь фронт находится на грани того, что "начнет сыпаться", добавил чиновник.Ранее сегодня Министерство обороны сообщило об освобождении села Лобковое на Запорожском направлении. Также удалось уничтожить ангар с вооружением и техникой в районе Каменского. Противник при этом потерял до 90 человек убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную гаубицу "Акация" и две гаубицы Д-20 и Д-30.На этой неделе Рогов рассказал РИА Новости, что украинские войска, еще недавно готовившиеся к наступлению в Запорожской области, резко изменили тактику и начали возводить сразу несколько линий обороны на контролируемой ими части региона.Кроме того, ВСУ стали готовить столицу области — город Запорожье — к уличным боям. Украинские боевики создают укрепрайоны в пригородах, минируют инфраструктуру, устраивают на заводах военные объекты.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают областной центр — город Запорожье.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230119/kontrol-1846103478.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, безопасность, владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Безопасность, Владимир Рогов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:30 20.01.2023 (обновлено: 16:15 20.01.2023)
В Запорожской области активизировались бои почти на всей линии фронта
Рогов сообщил о повышении интенсивности боевых действий на Запорожском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Бои в Запорожской области активизировались практически по всей линии фронта, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Сейчас боевые действия в Запорожской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения. Такого еще не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия", — сказал он.
По словам Рогова, в украинских войсках в сравнении с осенью минувшего года сильно упал моральный настрой. Он отметил, что тогда они якобы поверили в способность побеждать, однако сейчас благодаря четким и быстрым действиям российской армии боевой дух солдат ВСУ "улетучился". Учитывая то, что наступление ведется по всей линии соприкосновения, удерживать позиции для украинских военных становится все сложнее, и весь фронт находится на грани того, что "начнет сыпаться", добавил чиновник.
Ранее сегодня Министерство обороны сообщило об освобождении села Лобковое на Запорожском направлении. Также удалось уничтожить ангар с вооружением и техникой в районе Каменского. Противник при этом потерял до 90 человек убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную гаубицу "Акация" и две гаубицы Д-20 и Д-30.
На этой неделе Рогов рассказал РИА Новости, что украинские войска, еще недавно готовившиеся к наступлению в Запорожской области, резко изменили тактику и начали возводить сразу несколько линий обороны на контролируемой ими части региона.
Кроме того, ВСУ
стали готовить столицу области — город Запорожье
— к уличным боям. Украинские боевики создают укрепрайоны в пригородах, минируют инфраструктуру, устраивают на заводах военные объекты.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия
контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают областной центр — город Запорожье.
Москва
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.