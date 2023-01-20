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Зеленский проигнорировал замечания президента Венгрии по нацменьшинствам - РИА Новости, 20.01.2023
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Зеленский проигнорировал замечания президента Венгрии по нацменьшинствам
Зеленский проигнорировал замечания президента Венгрии по нацменьшинствам - РИА Новости, 20.01.2023
Зеленский проигнорировал замечания президента Венгрии по нацменьшинствам
Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T23:57
2023-01-20T23:57
в мире
каталин новак
венгрия
украина
закарпатская область
владимир зеленский
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БУДАПЕШТ, 20 янв - РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал. Каталин Новак отметила, что в ходе своего недавнего визита в Киев и Закарпатье поднимала вопрос положения венгерского меньшинства в беседе с представителем украинских властей, а также изложила Зеленскому в письменном виде венгерскую точку зрения. "Ответа на это письмо еще не было получено, ответ сейчас (получаем) каждый день в Закарпатье, на улице. Речь идет не только о Венгрии, не только о венгерском меньшинстве, но и о представителях румынского, болгарского и греческого меньшинств, которые также страдают от нового закона о меньшинствах и его последствий", - сказала Новак. Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школах в Закарпатской области Украины, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров. В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что представителю посольства Украины будет выражен протест. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
https://ria.ru/20221230/zakon-1842471796.html
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в мире, каталин новак, венгрия, украина, закарпатская область, владимир зеленский
В мире, Каталин Новак, Венгрия, Украина, Закарпатская область, Владимир Зеленский
23:57 20.01.2023
 
Зеленский проигнорировал замечания президента Венгрии по нацменьшинствам

Новак заявила, что Зеленский проигнорировал замечания по закону о нацменьшинствах

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Венгрии Каталин Новак
Президент Венгрии Каталин Новак - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Венгрии Каталин Новак. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 янв - РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.
"В Закарпатье проживает 150 тысяч венгров, права которых сейчас сильно ограничены, это недопустимо. Действующая редакция украинского закона о меньшинствах неприемлема для Венгрии, поскольку на практике вызывает трудности у представителей закарпатского венгерского меньшинства", - приводит пресс-служба слова венгерского президента на пресс-конференции с хорватским коллегой.
Каталин Новак отметила, что в ходе своего недавнего визита в Киев и Закарпатье поднимала вопрос положения венгерского меньшинства в беседе с представителем украинских властей, а также изложила Зеленскому в письменном виде венгерскую точку зрения.
"Ответа на это письмо еще не было получено, ответ сейчас (получаем) каждый день в Закарпатье, на улице. Речь идет не только о Венгрии, не только о венгерском меньшинстве, но и о представителях румынского, болгарского и греческого меньшинств, которые также страдают от нового закона о меньшинствах и его последствий", - сказала Новак.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 14:30
Песков заявил о необходимости изучить украинский закон о нацменьшинствах
Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что школах в Закарпатской области Украины, где проживают множество этнических венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров.
В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что представителю посольства Украины будет выражен протест.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 22:01
Захарова назвала закон Украины о нацменьшинствах циничным глумлением
 
В миреКаталин НовакВенгрияУкраинаЗакарпатская областьВладимир Зеленский
 
 
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