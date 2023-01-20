Зеленский проигнорировал замечания президента Венгрии по нацменьшинствам
Новак заявила, что Зеленский проигнорировал замечания по закону о нацменьшинствах
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Венгрии Каталин Новак
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Венгрии Каталин Новак. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 20 янв - РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.
"В Закарпатье проживает 150 тысяч венгров, права которых сейчас сильно ограничены, это недопустимо. Действующая редакция украинского закона о меньшинствах неприемлема для Венгрии, поскольку на практике вызывает трудности у представителей закарпатского венгерского меньшинства", - приводит пресс-служба слова венгерского президента на пресс-конференции с хорватским коллегой.
Каталин Новак отметила, что в ходе своего недавнего визита в Киев и Закарпатье поднимала вопрос положения венгерского меньшинства в беседе с представителем украинских властей, а также изложила Зеленскому в письменном виде венгерскую точку зрения.
"Ответа на это письмо еще не было получено, ответ сейчас (получаем) каждый день в Закарпатье, на улице. Речь идет не только о Венгрии, не только о венгерском меньшинстве, но и о представителях румынского, болгарского и греческого меньшинств, которые также страдают от нового закона о меньшинствах и его последствий", - сказала Новак.
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