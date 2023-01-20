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"Росэнергоатом" заявил, что работе ЗАЭС мешает неадекватность Киева

"Росэнергоатом" заявил, что работе ЗАЭС мешает неадекватность Киева - РИА Новости, 20.01.2023

"Росэнергоатом" заявил, что работе ЗАЭС мешает неадекватность Киева

Реакторы энергоблоков Запорожской АЭС в теории могут быть запущены достаточно оперативно в случае принятия соответствующего решения, однако работе атомной... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:47

2023-01-20T15:47

2023-01-20T15:47

специальная военная операция на украине

безопасность

росэнергоатом

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ЭНЕРГОДАР, 20 янв - РИА Новости. Реакторы энергоблоков Запорожской АЭС в теории могут быть запущены достаточно оперативно в случае принятия соответствующего решения, однако работе атомной станции мешает неадекватность украинского режима, рассказал в интервью РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. "Два блока находятся в данный момент в состоянии текущего ремонта. Два блока в режиме так называемого холодного останова и два блока - пятый и шестой в режиме горячего останова. Запустить в полном объеме все шесть реакторов теории можно достаточно быстро. Но это только в теории. На практике все по-другому и все связано с рядом внешних обстоятельств … Главное из них состоит в неадекватности украинского режима. Поэтому пока о возможности полноценной работы АЭС мы можем говорить только о теории", - сказал Карчаа.

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Кирилл Волков

безопасность, росэнергоатом, запорожская аэс, россия, запорожская область, ситуация в днр и лнр