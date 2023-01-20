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"Росэнергоатом" заявил, что работе ЗАЭС мешает неадекватность Киева
"Росэнергоатом" заявил, что работе ЗАЭС мешает неадекватность Киева - РИА Новости, 20.01.2023
"Росэнергоатом" заявил, что работе ЗАЭС мешает неадекватность Киева
Реакторы энергоблоков Запорожской АЭС в теории могут быть запущены достаточно оперативно в случае принятия соответствующего решения, однако работе атомной... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:47
2023-01-20T15:47
2023-01-20T15:47
специальная военная операция на украине
безопасность
росэнергоатом
запорожская аэс
россия
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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ЭНЕРГОДАР, 20 янв - РИА Новости. Реакторы энергоблоков Запорожской АЭС в теории могут быть запущены достаточно оперативно в случае принятия соответствующего решения, однако работе атомной станции мешает неадекватность украинского режима, рассказал в интервью РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. "Два блока находятся в данный момент в состоянии текущего ремонта. Два блока в режиме так называемого холодного останова и два блока - пятый и шестой в режиме горячего останова. Запустить в полном объеме все шесть реакторов теории можно достаточно быстро. Но это только в теории. На практике все по-другому и все связано с рядом внешних обстоятельств … Главное из них состоит в неадекватности украинского режима. Поэтому пока о возможности полноценной работы АЭС мы можем говорить только о теории", - сказал Карчаа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Росэнергоатом" заявил, что работе ЗАЭС мешает неадекватность Киева
Карчаа: реакторы ЗАЭС можно оперативно запустить, но этому мешает неадекватность Киева