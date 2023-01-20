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"Росэнергоатом" заявил, что работе ЗАЭС мешает неадекватность Киева - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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"Росэнергоатом" заявил, что работе ЗАЭС мешает неадекватность Киева
"Росэнергоатом" заявил, что работе ЗАЭС мешает неадекватность Киева - РИА Новости, 20.01.2023
"Росэнергоатом" заявил, что работе ЗАЭС мешает неадекватность Киева
Реакторы энергоблоков Запорожской АЭС в теории могут быть запущены достаточно оперативно в случае принятия соответствующего решения, однако работе атомной... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:47
2023-01-20T15:47
специальная военная операция на украине
безопасность
росэнергоатом
запорожская аэс
россия
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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ЭНЕРГОДАР, 20 янв - РИА Новости. Реакторы энергоблоков Запорожской АЭС в теории могут быть запущены достаточно оперативно в случае принятия соответствующего решения, однако работе атомной станции мешает неадекватность украинского режима, рассказал в интервью РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. "Два блока находятся в данный момент в состоянии текущего ремонта. Два блока в режиме так называемого холодного останова и два блока - пятый и шестой в режиме горячего останова. Запустить в полном объеме все шесть реакторов теории можно достаточно быстро. Но это только в теории. На практике все по-другому и все связано с рядом внешних обстоятельств … Главное из них состоит в неадекватности украинского режима. Поэтому пока о возможности полноценной работы АЭС мы можем говорить только о теории", - сказал Карчаа.
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безопасность, росэнергоатом, запорожская аэс, россия, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Росэнергоатом, Запорожская АЭС, Россия, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:47 20.01.2023
 
"Росэнергоатом" заявил, что работе ЗАЭС мешает неадекватность Киева

Карчаа: реакторы ЗАЭС можно оперативно запустить, но этому мешает неадекватность Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 20 янв - РИА Новости. Реакторы энергоблоков Запорожской АЭС в теории могут быть запущены достаточно оперативно в случае принятия соответствующего решения, однако работе атомной станции мешает неадекватность украинского режима, рассказал в интервью РИА Новости советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Два блока находятся в данный момент в состоянии текущего ремонта. Два блока в режиме так называемого холодного останова и два блока - пятый и шестой в режиме горячего останова. Запустить в полном объеме все шесть реакторов теории можно достаточно быстро. Но это только в теории. На практике все по-другому и все связано с рядом внешних обстоятельств … Главное из них состоит в неадекватности украинского режима. Поэтому пока о возможности полноценной работы АЭС мы можем говорить только о теории", - сказал Карчаа.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 00:43
ЧП на украинских АЭС возможно в любой момент, заявил глава МАГАТЭ
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРосэнергоатомЗапорожская АЭСРоссияЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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