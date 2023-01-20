https://ria.ru/20230120/vuchich-1846131223.html

Вучич объяснил позицию Сербии по Украине и антироссийским санкциям

Вучич объяснил позицию Сербии по Украине и антироссийским санкциям - РИА Новости, 20.01.2023

Вучич объяснил позицию Сербии по Украине и антироссийским санкциям

Президент Сербии Александр Вучич объяснил на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, почему поддерживает территориальную целостность Украины и не РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T00:04

2023-01-20T00:04

2023-01-20T05:41

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БЕЛГРАД, 19 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич объяснил на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, почему поддерживает территориальную целостность Украины и не поддерживает санкции против России.Сербский лидер вместе с главой Европарламента Робертой Метсолой и премьером Албании Эди Рамой принял участие в круглом столе на тему "Расширение европейских горизонтов", где обсуждался растущий евроскептицизм на Западных Балканах."Вы забыли, что мы терпели санкции (в 1990-х годах) почти 10 лет, и мы не в восторге от них, не верю, что они дадут какой-то результат. Не принадлежу к клубу одинаково мыслящих людей, предпочитаю плюрализм мнений, но, когда мы говорим о важных вещах, Уставе ООН, позиции по суверенитету и территориальной целостности стран, всегда можете рассчитывать на Сербию", - подчеркнул Вучич, заметив, что "хотел бы видеть мир как можно скорее".При этом он добавил, что Сербия поддерживает "территориальную целостность Украины, так же как поддерживает территориальную целостность Сербии". По его словам, Белград будет поддерживать территориальную целостность любой страны-члена ООН. Вучич указал, что Сербия поддерживает и соблюдает каждую резолюцию ООН, Устав ООН и задал вопрос, "почему некоторые мировые державы не соблюдают устав и резолюцию 1244 ООН, когда речь идет о Сербии".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221004/nato-1821370170.html

https://ria.ru/20221028/serbiya-1827645039.html

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в мире, александр вучич, роберта метсола, эди рама, украина, сербия, россия, оон, европарламент, санкции в отношении россии