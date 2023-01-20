https://ria.ru/20230120/ukrasheniya-1846161806.html

Новогодние световые элементы будут украшать Москву до весны

Новогодние световые элементы будут украшать Москву до весны - РИА Новости, 20.01.2023

Новогодние световые элементы будут украшать Москву до весны

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают демонтаж части новогодних уличных конструкций, световые элементы будут украшать столицу до весны, сообщил... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:52

2023-01-20T09:52

2023-01-20T09:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

петр бирюков

москва

новый год

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают демонтаж части новогодних уличных конструкций, световые элементы будут украшать столицу до весны, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После окончания праздников убрали с улиц более 1 тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения, они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что после демонтажа украшения отправят на склады, где они будут храниться до декабря. За это время специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости ремонт. "В этом году в общей сложности к Новому году и Рождеству Москву украсили свыше 4 тысяч декоративных конструкций, используем современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, петр бирюков, москва, новый год, городское хозяйство москвы