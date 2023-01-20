Новогодние световые элементы будут украшать Москву до весны
Бирюков: новогодние световые элементы будут украшать Москву до весны
Предновогодняя Москва. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают демонтаж части новогодних уличных конструкций, световые элементы будут украшать столицу до весны, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После окончания праздников убрали с улиц более 1 тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения, они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что после демонтажа украшения отправят на склады, где они будут храниться до декабря. За это время специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости ремонт.
"В этом году в общей сложности к Новому году и Рождеству Москву украсили свыше 4 тысяч декоративных конструкций, используем современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
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