Рейтинг@Mail.ru
Новогодние световые элементы будут украшать Москву до весны - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20230120/ukrasheniya-1846161806.html
Новогодние световые элементы будут украшать Москву до весны
Новогодние световые элементы будут украшать Москву до весны - РИА Новости, 20.01.2023
Новогодние световые элементы будут украшать Москву до весны
Специалисты комплекса городского хозяйства завершают демонтаж части новогодних уличных конструкций, световые элементы будут украшать столицу до весны, сообщил... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:52
2023-01-20T09:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
петр бирюков
москва
новый год
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841720751_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_3ad7d9d9300c6f646aa0eb266c803c6d.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают демонтаж части новогодних уличных конструкций, световые элементы будут украшать столицу до весны, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После окончания праздников убрали с улиц более 1 тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения, они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что после демонтажа украшения отправят на склады, где они будут храниться до декабря. За это время специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости ремонт. "В этом году в общей сложности к Новому году и Рождеству Москву украсили свыше 4 тысяч декоративных конструкций, используем современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
https://ria.ru/20230118/podarki-1845642656.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841720751_242:0:2971:2047_1920x0_80_0_0_2682a9c3220258bc5814db691c7819ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, петр бирюков, москва, новый год, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Петр Бирюков, Москва, Новый год, Городское хозяйство Москвы
09:52 20.01.2023
 
Новогодние световые элементы будут украшать Москву до весны

Бирюков: новогодние световые элементы будут украшать Москву до весны

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Предновогодняя Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают демонтаж части новогодних уличных конструкций, световые элементы будут украшать столицу до весны, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После окончания праздников убрали с улиц более 1 тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения, они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что после демонтажа украшения отправят на склады, где они будут храниться до декабря. За это время специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости ремонт.
"В этом году в общей сложности к Новому году и Рождеству Москву украсили свыше 4 тысяч декоративных конструкций, используем современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение мегаполиса. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 10:07
Россияне рассказали, что получали в подарок на Новый год
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоПетр БирюковМоскваНовый годГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала