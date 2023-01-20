https://ria.ru/20230120/ukraina-1846250331.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.01.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении Киев потерял за сутки около 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:55
2023-01-20T13:55
2023-01-20T14:01
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
киев
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. На Купянском направлении Киев потерял за сутки около 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, киев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире
13:55 20.01.2023 (обновлено: 14:01 20.01.2023)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли до 30 военных