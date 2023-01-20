https://ria.ru/20230120/ukraina-1846250331.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.01.2023

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении Киев потерял за сутки около 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:55

2023-01-20T13:55

2023-01-20T14:01

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. На Купянском направлении Киев потерял за сутки около 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, харьковская область, киев, вооруженные силы украины, в мире