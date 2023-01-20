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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846250331.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.01.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении Киев потерял за сутки около 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:55
2023-01-20T14:01
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
киев
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. На Купянском направлении Киев потерял за сутки около 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке.
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россия
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Варвара Скокшина
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россия, харьковская область, киев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире
13:55 20.01.2023 (обновлено: 14:01 20.01.2023)
 
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли до 30 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота артиллерийской установки
Работа артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. На Купянском направлении Киев потерял за сутки около 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - говорится в сводке.
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
08:00
Слабоумие и отвага: американцы хотят дать ВСУ оружие для удара по Крыму
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьКиевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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