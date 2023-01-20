https://ria.ru/20230120/ubiystvo-1846229308.html

В Архангельской области раскрыли необычное убийство 20-летней давности

В Архангельской области раскрыли необычное убийство 20-летней давности - РИА Новости, 20.01.2023

В Архангельской области раскрыли необычное убийство 20-летней давности

Следователи в Архангельской области раскрыли убийство в автосервисе, произошедшее почти 20 лет назад, ради которого киллер переоделся и наклеил фальшивые усы,... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:00

2023-01-20T13:00

2023-01-20T13:00

происшествия

архангельская область

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МУРМАНСК, 20 янв – РИА Новости. Следователи в Архангельской области раскрыли убийство в автосервисе, произошедшее почти 20 лет назад, ради которого киллер переоделся и наклеил фальшивые усы, сообщает прокуратура региона в пятницу. Как установили следователи, в ноябре 2003 года житель поселка Коноша решил отомстить мужчине, которого он подозревал в причастности к смерти своего друга. Но совершить убийство решил не сам, а попросил знакомого - тот согласился. Обвиняемый разработал план преступления, собрал и передал исполнителю информацию о потерпевшем, достал оружие. "Дождавшись приезда жертвы в автосервис, непосредственный исполнитель, загримировав свою внешность при помощи ношеной загрязненной одежды и элементов грима – накладных усов, прошел в помещение комнаты отдыха, где с близкого расстояния произвел из пистолета не менее трех прицельных выстрелов в голову потерпевшего", - говорится в релизе. Улики - оружие и одежду - обвиняемые уничтожили. Однако спустя 19 лет преступление-таки вскрылось. Как РИА Новости пояснили в прокуратуре, исполнитель проходит обвиняемым по другому делу об убийстве, при этом уже находится в местах лишения свободы. В ходе расследования уголовных дел прошлых лет исполнитель дал новые показания, "обличив подстрекателя и пособника убийства в автосервисе". При этом на сегодня обвиняемый - тот самый селянин-подстрекатель - скончался, однако дело будет направлено в суд "в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством". Посмертно его будут судить за подстрекательство и пособничество в убийстве, незаконное приобретение и передачу огнестрельного оружия. Исполнитель же убийства заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в его отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20221031/ubiystvo-1828022996.html

https://ria.ru/20221004/ubiystvo-1821425604.html

архангельская область

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, архангельская область