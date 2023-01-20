США не предоставят Турции истребители F-16, считает отставной генерал
Отставной турецкий генерал Фахри Эренел: США не предоставят Турции истребители F-16
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16. Архивное фото
АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. США не предоставят Турции истребители F-16, Анкаре следует сотрудничать с Москвой в этом отношении, считает отставной турецкий генерал Фахри Эренел.
США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.
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"Я вижу это так же, как процесс с системой Patriot. Они сказали, что не дадут нам его, а когда мы купили С-400, использовали его как инструмент санкций. Аналогичный процесс развивается и с F-16. Допустим, они решат, что мы модернизируем те, которые у нас есть, за 1-2 года, но для того, чтобы появились остальные 60, потребуется не менее 4-5 лет. Через 4-5 лет Турция разработает собственный самолет. В это время, я думаю, мы должны сотрудничать со странами, которые восполнят наш дефицит и предоставят нам готовые самолеты. Это может быть Россия, Франция...", - приводит слова генерала газета Aydınlık.
По словам генерала, США не предоставят Турции F-16, "даже если в Анкаре сменится правительство".
"Даже если в Турции сменится правительство, они их (F-16) не отдадут. Это перспектива Турции. Кроме того, даже если правительство сменится, я не думаю, что на Эгейском море или на Кипре будет по-другому, потому что любой, кто займет такую позицию, уйдет из власти. У любого, кто думает о другом подходе к Кипру и Эгейскому морю, нет будущего", - считает Эренел.
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