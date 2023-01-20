https://ria.ru/20230120/turtsiya-1846150946.html

США не предоставят Турции истребители F-16, считает отставной генерал

США не предоставят Турции истребители F-16, считает отставной генерал - РИА Новости, 20.01.2023

США не предоставят Турции истребители F-16, считает отставной генерал

США не предоставят Турции истребители F-16, Анкаре следует сотрудничать с Москвой в этом отношении, считает отставной турецкий генерал Фахри Эренел. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T08:28

2023-01-20T08:28

2023-01-20T08:28

в мире

турция

сша

анкара (провинция)

f-35

с-400 «триумф»

f-16

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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. США не предоставят Турции истребители F-16, Анкаре следует сотрудничать с Москвой в этом отношении, считает отставной турецкий генерал Фахри Эренел. США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники. "Я вижу это так же, как процесс с системой Patriot. Они сказали, что не дадут нам его, а когда мы купили С-400, использовали его как инструмент санкций. Аналогичный процесс развивается и с F-16. Допустим, они решат, что мы модернизируем те, которые у нас есть, за 1-2 года, но для того, чтобы появились остальные 60, потребуется не менее 4-5 лет. Через 4-5 лет Турция разработает собственный самолет. В это время, я думаю, мы должны сотрудничать со странами, которые восполнят наш дефицит и предоставят нам готовые самолеты. Это может быть Россия, Франция...", - приводит слова генерала газета Aydınlık. По словам генерала, США не предоставят Турции F-16, "даже если в Анкаре сменится правительство". "Даже если в Турции сменится правительство, они их (F-16) не отдадут. Это перспектива Турции. Кроме того, даже если правительство сменится, я не думаю, что на Эгейском море или на Кипре будет по-другому, потому что любой, кто займет такую позицию, уйдет из власти. У любого, кто думает о другом подходе к Кипру и Эгейскому морю, нет будущего", - считает Эренел.

https://ria.ru/20221021/istrebiteli-1825616805.html

https://ria.ru/20220830/turtsiya-1813278974.html

турция

сша

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сша, анкара (провинция), f-35, с-400 «триумф», f-16