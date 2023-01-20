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США не предоставят Турции истребители F-16, считает отставной генерал - РИА Новости, 20.01.2023
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США не предоставят Турции истребители F-16, считает отставной генерал
США не предоставят Турции истребители F-16, считает отставной генерал - РИА Новости, 20.01.2023
США не предоставят Турции истребители F-16, считает отставной генерал
США не предоставят Турции истребители F-16, Анкаре следует сотрудничать с Москвой в этом отношении, считает отставной турецкий генерал Фахри Эренел. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T08:28
2023-01-20T08:28
в мире
турция
сша
анкара (провинция)
f-35
с-400 «триумф»
f-16
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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. США не предоставят Турции истребители F-16, Анкаре следует сотрудничать с Москвой в этом отношении, считает отставной турецкий генерал Фахри Эренел. США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники. "Я вижу это так же, как процесс с системой Patriot. Они сказали, что не дадут нам его, а когда мы купили С-400, использовали его как инструмент санкций. Аналогичный процесс развивается и с F-16. Допустим, они решат, что мы модернизируем те, которые у нас есть, за 1-2 года, но для того, чтобы появились остальные 60, потребуется не менее 4-5 лет. Через 4-5 лет Турция разработает собственный самолет. В это время, я думаю, мы должны сотрудничать со странами, которые восполнят наш дефицит и предоставят нам готовые самолеты. Это может быть Россия, Франция...", - приводит слова генерала газета Aydınlık. По словам генерала, США не предоставят Турции F-16, "даже если в Анкаре сменится правительство". "Даже если в Турции сменится правительство, они их (F-16) не отдадут. Это перспектива Турции. Кроме того, даже если правительство сменится, я не думаю, что на Эгейском море или на Кипре будет по-другому, потому что любой, кто займет такую позицию, уйдет из власти. У любого, кто думает о другом подходе к Кипру и Эгейскому морю, нет будущего", - считает Эренел.
https://ria.ru/20221021/istrebiteli-1825616805.html
https://ria.ru/20220830/turtsiya-1813278974.html
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в мире, турция, сша, анкара (провинция), f-35, с-400 «триумф», f-16
В мире, Турция, США, Анкара (провинция), F-35, С-400 «Триумф», F-16
08:28 20.01.2023
 
США не предоставят Турции истребители F-16, считает отставной генерал

Отставной турецкий генерал Фахри Эренел: США не предоставят Турции истребители F-16

© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16. Архивное фото
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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. США не предоставят Турции истребители F-16, Анкаре следует сотрудничать с Москвой в этом отношении, считает отставной турецкий генерал Фахри Эренел.
США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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Турция ищет альтернативу американским истребителям F-16
"Я вижу это так же, как процесс с системой Patriot. Они сказали, что не дадут нам его, а когда мы купили С-400, использовали его как инструмент санкций. Аналогичный процесс развивается и с F-16. Допустим, они решат, что мы модернизируем те, которые у нас есть, за 1-2 года, но для того, чтобы появились остальные 60, потребуется не менее 4-5 лет. Через 4-5 лет Турция разработает собственный самолет. В это время, я думаю, мы должны сотрудничать со странами, которые восполнят наш дефицит и предоставят нам готовые самолеты. Это может быть Россия, Франция...", - приводит слова генерала газета Aydınlık.
По словам генерала, США не предоставят Турции F-16, "даже если в Анкаре сменится правительство".
"Даже если в Турции сменится правительство, они их (F-16) не отдадут. Это перспектива Турции. Кроме того, даже если правительство сменится, я не думаю, что на Эгейском море или на Кипре будет по-другому, потому что любой, кто займет такую позицию, уйдет из власти. У любого, кто думает о другом подходе к Кипру и Эгейскому морю, нет будущего", - считает Эренел.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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В миреТурцияСШААнкара (провинция)F-35С-400 «Триумф»F-16
 
 
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