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В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 20.01.2023
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В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 20.01.2023
В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлили до 4 февраля в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:52
2023-01-20T16:08
вячеслав гладков
белгородская область
россия
украина
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БЕЛГОРОД, 20 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 4 февраля в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "До 4 февраля на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Этот режим действует в этом и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам с Украины, с 11 апреля. Режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
https://ria.ru/20230119/opasnost-1845953863.html
белгородская область
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вячеслав гладков, белгородская область, россия, украина
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Украина
15:52 20.01.2023 (обновлено: 16:08 20.01.2023)
 
В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

В Белгородской области высокий уровень террористической опасности продлили до 4 февраля

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрела ВСУ жилой дом в Белгороде
Поврежденный в результате обстрела ВСУ жилой дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Поврежденный в результате обстрела ВСУ жилой дом в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 4 февраля в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"До 4 февраля на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Этот режим действует в этом и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам с Украины, с 11 апреля. Режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Брянск - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 13:31
В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности
 
Вячеслав ГладковБелгородская областьРоссияУкраина
 
 
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