https://ria.ru/20230120/terrorizm-1846298585.html
В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 20.01.2023
В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлили до 4 февраля в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:52
2023-01-20T15:52
2023-01-20T16:08
вячеслав гладков
белгородская область
россия
украина
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БЕЛГОРОД, 20 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 4 февраля в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "До 4 февраля на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Этот режим действует в этом и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам с Украины, с 11 апреля. Режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
https://ria.ru/20230119/opasnost-1845953863.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав гладков, белгородская область, россия, украина
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия, Украина
15:52 20.01.2023 (обновлено: 16:08 20.01.2023)
В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности
В Белгородской области высокий уровень террористической опасности продлили до 4 февраля