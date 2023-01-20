https://ria.ru/20230120/terrorizm-1846298585.html

В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 20.01.2023

В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлили до 4 февраля в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:52

2023-01-20T15:52

2023-01-20T16:08

вячеслав гладков

белгородская область

россия

украина

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БЕЛГОРОД, 20 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили до 4 февраля в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "До 4 февраля на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Этот режим действует в этом и других приграничных регионах России, подвергающихся ударам с Украины, с 11 апреля. Режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям регионов рекомендовано воздержаться от посещения людных мест, при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

https://ria.ru/20230119/opasnost-1845953863.html

белгородская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вячеслав гладков, белгородская область, россия, украина