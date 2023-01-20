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Остин прокомментировал возможные поставки танков Abrams и Leopard Украине - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/tanki-1846389468.html
Остин прокомментировал возможные поставки танков Abrams и Leopard Украине
Остин прокомментировал возможные поставки танков Abrams и Leopard Украине - РИА Новости, 20.01.2023
Остин прокомментировал возможные поставки танков Abrams и Leopard Украине
Вопрос о возможных поставках Украине танков Abrams со стороны США не связан с перспективами отправки Германией танков Leopard, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T20:50
2023-01-20T20:50
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
сергей лавров
ллойд остин
украина
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Вопрос о возможных поставках Украине танков Abrams со стороны США не связан с перспективами отправки Германией танков Leopard, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции. "Министр обороны Германии (Борис Писториус) ранее сегодня сообщил, что нет связи между предоставлением М-1 (Abrams) и Leopard, и я считаю, что он выразился довольно четко", - заявил Остин. Глава Пентагона добавил, что в своих решениях о выделении Киеву оружия, США исходят из необходимости предоставлять Украине "надежные боевые мощности". Ранее Писториус заявил, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Киеву, однако Берлин и далее будет рассматривать такую возможность. Писториус добавил, что назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения по поставкам Киеву, подчеркнув в то же время, что у Германии есть обязанности уделять внимание собственной армии и её состоянию. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230120/postavki-1846382501.html
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846375166.html
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в мире, цены на нефть, сергей лавров, ллойд остин, украина, россия, киев, министерство обороны сша, нато, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Сергей Лавров, Ллойд Остин, Украина, Россия, Киев, Министерство обороны США, НАТО, M1 Abrams
20:50 20.01.2023
 
Остин прокомментировал возможные поставки танков Abrams и Leopard Украине

Шеф Пентагона Остин: между возможными поставками Украине танков Abrams и Leopard нет связи

© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Abrams
Танк Abrams - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Abrams. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Вопрос о возможных поставках Украине танков Abrams со стороны США не связан с перспективами отправки Германией танков Leopard, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции.
"Министр обороны Германии (Борис Писториус) ранее сегодня сообщил, что нет связи между предоставлением М-1 (Abrams) и Leopard, и я считаю, что он выразился довольно четко", - заявил Остин.
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Столтенберг призвал увеличить поставки оружия Украине
Глава Пентагона добавил, что в своих решениях о выделении Киеву оружия, США исходят из необходимости предоставлять Украине "надежные боевые мощности".
Ранее Писториус заявил, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Киеву, однако Берлин и далее будет рассматривать такую возможность.
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Вчера, 19:28Специальная военная операция на Украине
Часть оружия для Украины перенаправили в Африку, заявил юрист
Писториус добавил, что назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения по поставкам Киеву, подчеркнув в то же время, что у Германии есть обязанности уделять внимание собственной армии и её состоянию.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 08:00
Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьСергей ЛавровЛлойд ОстинУкраинаРоссияКиевМинистерство обороны СШАНАТОM1 Abrams
 
 
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