https://ria.ru/20230120/tanki-1846389468.html

Остин прокомментировал возможные поставки танков Abrams и Leopard Украине

Остин прокомментировал возможные поставки танков Abrams и Leopard Украине - РИА Новости, 20.01.2023

Остин прокомментировал возможные поставки танков Abrams и Leopard Украине

Вопрос о возможных поставках Украине танков Abrams со стороны США не связан с перспективами отправки Германией танков Leopard, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T20:50

2023-01-20T20:50

2023-01-20T20:50

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Вопрос о возможных поставках Украине танков Abrams со стороны США не связан с перспективами отправки Германией танков Leopard, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции. "Министр обороны Германии (Борис Писториус) ранее сегодня сообщил, что нет связи между предоставлением М-1 (Abrams) и Leopard, и я считаю, что он выразился довольно четко", - заявил Остин. Глава Пентагона добавил, что в своих решениях о выделении Киеву оружия, США исходят из необходимости предоставлять Украине "надежные боевые мощности". Ранее Писториус заявил, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Киеву, однако Берлин и далее будет рассматривать такую возможность. Писториус добавил, что назначил инспекцию данного типа танков для оценки сценария положительного решения по поставкам Киеву, подчеркнув в то же время, что у Германии есть обязанности уделять внимание собственной армии и её состоянию. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230120/postavki-1846382501.html

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846375166.html

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

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