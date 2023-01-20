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В Британии назвали танки Leopard более подходящими для Украины, чем Abrams - РИА Новости, 20.01.2023
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В Британии назвали танки Leopard более подходящими для Украины, чем Abrams
В Британии назвали танки Leopard более подходящими для Украины, чем Abrams - РИА Новости, 20.01.2023
В Британии назвали танки Leopard более подходящими для Украины, чем Abrams
Британский генерал Ричард Ширрефф, три года занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе, считает, что немецкие танки... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:14
2023-01-20T12:14
ричард ширрефф
олаф шольц
йенс столтенберг
россия
германия
украина
нато
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Британский генерал Ричард Ширрефф, три года занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе, считает, что немецкие танки Leopard 2 лучше подходят армии Украины, чем американские Abrams. "Они (Abrams) эффективные. Но они очень сложные с точки зрения логистики. Им необходимо огромное количество топлива, а Leopard 2 - гораздо более подходящий танк для нужд Украины. Он также состоит на вооружении у многих европейских стран. Так что его гораздо проще получить в короткие сроки", - сказал Ширрефф в эфире телеканала Sky News. По его мнению, Германия "прячется за спиной США" в вопросе поставки танков и "показывает слабость", вместо этого канцлер ФРГ Олаф Шольц должен осознать необходимость принятия самостоятельного решения. При этом Ширрефф отметил, что "в идеальном случае" Британия должна была бы поставить Украине 200 танков Challenger 2, но у страны нет столько ресурсов, поэтому 14 танков – тоже "хорошее число". По словам генерала, успех Украины на поле боя зависит от полноты списка вооружений, которые требует Киев: чем меньше будет поставлено вооружений – тем меньше будет успехов. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит Abrams. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
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ричард ширрефф, олаф шольц, йенс столтенберг, россия, германия, украина, нато, m1 abrams, в мире
Ричард Ширрефф, Олаф Шольц, Йенс Столтенберг, Россия, Германия, Украина, НАТО, M1 Abrams, В мире
12:14 20.01.2023
 
В Британии назвали танки Leopard более подходящими для Украины, чем Abrams

Британский генерал Ширрефф назвал танки Leopard более подходящими для Украины, чем Abrams

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Британский генерал Ричард Ширрефф, три года занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе, считает, что немецкие танки Leopard 2 лучше подходят армии Украины, чем американские Abrams.
"Они (Abrams) эффективные. Но они очень сложные с точки зрения логистики. Им необходимо огромное количество топлива, а Leopard 2 - гораздо более подходящий танк для нужд Украины. Он также состоит на вооружении у многих европейских стран. Так что его гораздо проще получить в короткие сроки", - сказал Ширрефф в эфире телеканала Sky News.
По его мнению, Германия "прячется за спиной США" в вопросе поставки танков и "показывает слабость", вместо этого канцлер ФРГ Олаф Шольц должен осознать необходимость принятия самостоятельного решения. При этом Ширрефф отметил, что "в идеальном случае" Британия должна была бы поставить Украине 200 танков Challenger 2, но у страны нет столько ресурсов, поэтому 14 танков – тоже "хорошее число".
По словам генерала, успех Украины на поле боя зависит от полноты списка вооружений, которые требует Киев: чем меньше будет поставлено вооружений – тем меньше будет успехов.
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит Abrams.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Ричард ШирреффОлаф ШольцЙенс СтолтенбергРоссияГерманияУкраинаНАТОM1 AbramsВ мире
 
 
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