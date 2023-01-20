13:47 20.01.2023 (обновлено: 13:53 20.01.2023)
В Германии ликвидировали "дочку" Nord Stream 2 AG, пишут СМИ
T-online: в Германии ликвидировали "дочку" Nord Stream 2 AG, созданную для сертификации
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Каска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. В Германии к первому января была ликвидирована компания Gas for Europe GmbH, которая являлась дочерней структурой Nord Stream 2 AG и была учреждена для сертификации оператора газопровода по немецким законам, сообщает в пятницу новостной портал T-online.
"Управляющая компания газопровода Gas for Europe была ликвидирована к первому января. Это означает, что сертификация Федеральным сетевым агентством уходит в очень далёкую перспективу", - пишет портал со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.
Вице-премьер РФ Александр Новак накануне в беседе с журналистами отметил, что сейчас рано говорить о возможности возобновления поставок газа по уцелевшей ветке "Северного потока", это будет зависеть от результатов обследования целостности инфраструктуры, которых пока нет.
Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений.
Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. По словам главы государства, взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.