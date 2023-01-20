https://ria.ru/20230120/stream-1846247987.html

В Германии ликвидировали "дочку" Nord Stream 2 AG, пишут СМИ

В Германии ликвидировали "дочку" Nord Stream 2 AG, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2023

В Германии ликвидировали "дочку" Nord Stream 2 AG, пишут СМИ

В Германии к первому января была ликвидирована компания Gas for Europe GmbH, которая являлась дочерней структурой Nord Stream 2 AG и была учреждена для... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:47

2023-01-20T13:47

2023-01-20T13:53

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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. В Германии к первому января была ликвидирована компания Gas for Europe GmbH, которая являлась дочерней структурой Nord Stream 2 AG и была учреждена для сертификации оператора газопровода по немецким законам, сообщает в пятницу новостной портал T-online.Вице-премьер РФ Александр Новак накануне в беседе с журналистами отметил, что сейчас рано говорить о возможности возобновления поставок газа по уцелевшей ветке "Северного потока", это будет зависеть от результатов обследования целостности инфраструктуры, которых пока нет. Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня значительно сократились из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала специальной военной операции на Украине, а с конца августа вовсе прекратились. Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений. Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. По словам главы государства, взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230105/rassledovanie-1843155928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, германия, nord stream 2 ag, в мире, европа, газпром, северный поток