https://ria.ru/20230120/sport-1846162344.html

Ученые в Приморье научились определять предрасположенность к спорту у детей

Ученые в Приморье научились определять предрасположенность к спорту у детей - РИА Новости, 20.01.2023

Ученые в Приморье научились определять предрасположенность к спорту у детей

Ученые Дальневосточного федерального университета запустили программу тестирования "Генетика спорта", исследование в том числе позволяет определить у детей... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:57

2023-01-20T09:57

2023-01-20T09:57

наука

наука

дальневосточный федеральный университет

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета запустили программу тестирования "Генетика спорта", исследование в том числе позволяет определить у детей предрасположенность к занятиям теми или иными видами спорта, сообщили в пресс-службе вуза. "Генетическое тестирование "Генетика спорта" - исследование мутаций в генах структуры мышц и энергообмена... Результаты тестирования помогут в построении индивидуального и эффективного плана тренировок как профессиональным спортсменам, так и людям, следящим за своим здоровьем", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что тестирование позволит выяснить, каким спортом лучше начать заниматься ребенку. Анализ покажет, есть ли у юного спортсмена "физические качества", нужные для той или иной секции. "Генетический анализ и расшифровка последовательности фрагментов ДНК в лаборатории занимают всего 1–2 дня с момента сдачи теста. Полученная информация остается актуальной всю жизнь", - отметили в пресс-службе ДВФУ. Исследования проходят в лаборатории ДНК-диагностики Медицинского центра университета.

https://ria.ru/20221208/issledovaniya-1837252473.html

https://ria.ru/20211117/novorozhdennye-1759482333.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

наука, дальневосточный федеральный университет, общество