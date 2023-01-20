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Ученые в Приморье научились определять предрасположенность к спорту у детей - РИА Новости, 20.01.2023
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Наука
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Ученые в Приморье научились определять предрасположенность к спорту у детей
Ученые в Приморье научились определять предрасположенность к спорту у детей - РИА Новости, 20.01.2023
Ученые в Приморье научились определять предрасположенность к спорту у детей
Ученые Дальневосточного федерального университета запустили программу тестирования "Генетика спорта", исследование в том числе позволяет определить у детей... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:57
2023-01-20T09:57
наука
наука
дальневосточный федеральный университет
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета запустили программу тестирования "Генетика спорта", исследование в том числе позволяет определить у детей предрасположенность к занятиям теми или иными видами спорта, сообщили в пресс-службе вуза. "Генетическое тестирование "Генетика спорта" - исследование мутаций в генах структуры мышц и энергообмена... Результаты тестирования помогут в построении индивидуального и эффективного плана тренировок как профессиональным спортсменам, так и людям, следящим за своим здоровьем", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что тестирование позволит выяснить, каким спортом лучше начать заниматься ребенку. Анализ покажет, есть ли у юного спортсмена "физические качества", нужные для той или иной секции. "Генетический анализ и расшифровка последовательности фрагментов ДНК в лаборатории занимают всего 1–2 дня с момента сдачи теста. Полученная информация остается актуальной всю жизнь", - отметили в пресс-службе ДВФУ. Исследования проходят в лаборатории ДНК-диагностики Медицинского центра университета.
https://ria.ru/20221208/issledovaniya-1837252473.html
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наука, дальневосточный федеральный университет, общество
Наука, Наука, Дальневосточный федеральный университет, Общество
09:57 20.01.2023
 
Ученые в Приморье научились определять предрасположенность к спорту у детей

Ученые в Приморье начали определять генетическую предрасположенность к спорту у детей

© Depositphotos.com / shockДети в бассейне
Дети в бассейне - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Depositphotos.com / shock
Дети в бассейне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета запустили программу тестирования "Генетика спорта", исследование в том числе позволяет определить у детей предрасположенность к занятиям теми или иными видами спорта, сообщили в пресс-службе вуза.
"Генетическое тестирование "Генетика спорта" - исследование мутаций в генах структуры мышц и энергообмена... Результаты тестирования помогут в построении индивидуального и эффективного плана тренировок как профессиональным спортсменам, так и людям, следящим за своим здоровьем", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Отмечается, что тестирование позволит выяснить, каким спортом лучше начать заниматься ребенку. Анализ покажет, есть ли у юного спортсмена "физические качества", нужные для той или иной секции.
"Генетический анализ и расшифровка последовательности фрагментов ДНК в лаборатории занимают всего 1–2 дня с момента сдачи теста. Полученная информация остается актуальной всю жизнь", - отметили в пресс-службе ДВФУ.
Исследования проходят в лаборатории ДНК-диагностики Медицинского центра университета.
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