https://ria.ru/20230120/sport-1846162344.html
Ученые в Приморье научились определять предрасположенность к спорту у детей
Ученые в Приморье научились определять предрасположенность к спорту у детей - РИА Новости, 20.01.2023
Ученые в Приморье научились определять предрасположенность к спорту у детей
Ученые Дальневосточного федерального университета запустили программу тестирования "Генетика спорта", исследование в том числе позволяет определить у детей... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:57
2023-01-20T09:57
2023-01-20T09:57
наука
наука
дальневосточный федеральный университет
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155515/91/1555159132_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_192dd2240e24ee3bf7c80f4964a7202b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета запустили программу тестирования "Генетика спорта", исследование в том числе позволяет определить у детей предрасположенность к занятиям теми или иными видами спорта, сообщили в пресс-службе вуза. "Генетическое тестирование "Генетика спорта" - исследование мутаций в генах структуры мышц и энергообмена... Результаты тестирования помогут в построении индивидуального и эффективного плана тренировок как профессиональным спортсменам, так и людям, следящим за своим здоровьем", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что тестирование позволит выяснить, каким спортом лучше начать заниматься ребенку. Анализ покажет, есть ли у юного спортсмена "физические качества", нужные для той или иной секции. "Генетический анализ и расшифровка последовательности фрагментов ДНК в лаборатории занимают всего 1–2 дня с момента сдачи теста. Полученная информация остается актуальной всю жизнь", - отметили в пресс-службе ДВФУ. Исследования проходят в лаборатории ДНК-диагностики Медицинского центра университета.
https://ria.ru/20221208/issledovaniya-1837252473.html
https://ria.ru/20211117/novorozhdennye-1759482333.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155515/91/1555159132_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_ebd9b363b962a01168023daa72591aef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, дальневосточный федеральный университет, общество
Наука, Наука, Дальневосточный федеральный университет, Общество
Ученые в Приморье научились определять предрасположенность к спорту у детей
Ученые в Приморье начали определять генетическую предрасположенность к спорту у детей
ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета запустили программу тестирования "Генетика спорта", исследование в том числе позволяет определить у детей предрасположенность к занятиям теми или иными видами спорта, сообщили в пресс-службе вуза.
"Генетическое тестирование "Генетика спорта" - исследование мутаций в генах структуры мышц и энергообмена... Результаты тестирования помогут в построении индивидуального и эффективного плана тренировок как профессиональным спортсменам, так и людям, следящим за своим здоровьем", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что тестирование позволит выяснить, каким спортом лучше начать заниматься ребенку. Анализ покажет, есть ли у юного спортсмена "физические качества", нужные для той или иной секции.
"Генетический анализ и расшифровка последовательности фрагментов ДНК в лаборатории занимают всего 1–2 дня с момента сдачи теста. Полученная информация остается актуальной всю жизнь", - отметили в пресс-службе ДВФУ.
Исследования проходят в лаборатории ДНК-диагностики Медицинского центра университета.