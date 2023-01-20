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СМИ: США и Германия поссорились из-за Украины - РИА Новости, 20.01.2023
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СМИ: США и Германия поссорились из-за Украины
СМИ: США и Германия поссорились из-за Украины - РИА Новости, 20.01.2023
СМИ: США и Германия поссорились из-за Украины
Поставки танков Украине вызвали споры между Вашингтоном и Берлином, пишет в статье для издания The Time американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T04:03
2023-01-20T04:03
в мире
украина
германия
олаф шольц
ллойд остин
йенс столтенберг
нато
евросоюз
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Поставки танков Украине вызвали споры между Вашингтоном и Берлином, пишет в статье для издания The Time американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган.На встрече главы Пентагона Ллойдом Остином с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом каждая из сторон изложила аргументы, почему не она, а оппонент должен первым предоставлять танки Украине. В частности, американская делегация утверждает, что немецкие Leopard потребляют меньше топлива, чем танки Abrams, проще в обслуживании, а также широко доступны по всей Европе, говорится в статье."Берлин в частном порядке настаивал на том, чтобы Вашингтон предоставил танки первым. Но администрация Байдена говорит, что пока не планирует этого делать", - пишет Хенниган."Спор из-за танков — это очередная ссора из-за поддержки Украины Западом", - резюмировал он.Ранее стало известно, что США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Германия также до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять это решение.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, германия, олаф шольц, ллойд остин, йенс столтенберг, нато, евросоюз, сша
В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, Ллойд Остин, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, США
04:03 20.01.2023
 
СМИ: США и Германия поссорились из-за Украины

The Time: министры обороны США и ФРГ Остин и Писториус поспорили из-за поставок танков ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Поставки танков Украине вызвали споры между Вашингтоном и Берлином, пишет в статье для издания The Time американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган.
На встрече главы Пентагона Ллойдом Остином с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом каждая из сторон изложила аргументы, почему не она, а оппонент должен первым предоставлять танки Украине. В частности, американская делегация утверждает, что немецкие Leopard потребляют меньше топлива, чем танки Abrams, проще в обслуживании, а также широко доступны по всей Европе, говорится в статье.
"Берлин в частном порядке настаивал на том, чтобы Вашингтон предоставил танки первым. Но администрация Байдена говорит, что пока не планирует этого делать", - пишет Хенниган.
"Спор из-за танков — это очередная ссора из-за поддержки Украины Западом", - резюмировал он.
Рождественская елка в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
01:02
В бундестаге вспомнили о печальном опыте, споря о передаче танков Украине
Ранее стало известно, что США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Германия также до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять это решение.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
В миреУкраинаГерманияОлаф ШольцЛлойд ОстинЙенс СтолтенбергНАТОЕвросоюзСША
 
 
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