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СМИ: США и Германия поссорились из-за Украины

СМИ: США и Германия поссорились из-за Украины - РИА Новости, 20.01.2023

СМИ: США и Германия поссорились из-за Украины

Поставки танков Украине вызвали споры между Вашингтоном и Берлином, пишет в статье для издания The Time американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T04:03

2023-01-20T04:03

2023-01-20T04:03

в мире

украина

германия

олаф шольц

ллойд остин

йенс столтенберг

нато

евросоюз

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Поставки танков Украине вызвали споры между Вашингтоном и Берлином, пишет в статье для издания The Time американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган.На встрече главы Пентагона Ллойдом Остином с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом каждая из сторон изложила аргументы, почему не она, а оппонент должен первым предоставлять танки Украине. В частности, американская делегация утверждает, что немецкие Leopard потребляют меньше топлива, чем танки Abrams, проще в обслуживании, а также широко доступны по всей Европе, говорится в статье."Берлин в частном порядке настаивал на том, чтобы Вашингтон предоставил танки первым. Но администрация Байдена говорит, что пока не планирует этого делать", - пишет Хенниган."Спор из-за танков — это очередная ссора из-за поддержки Украины Западом", - резюмировал он.Ранее стало известно, что США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Германия также до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять это решение.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230120/leopardy-1846133082.html

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в мире, украина, германия, олаф шольц, ллойд остин, йенс столтенберг, нато, евросоюз, сша