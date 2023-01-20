https://ria.ru/20230120/spasateli-1846327486.html
На Украине спасателей из Мелитополя заподозрили в госизмене
На Украине спасателей из Мелитополя заподозрили в госизмене - РИА Новости, 20.01.2023
На Украине спасателей из Мелитополя заподозрили в госизмене
Генеральная прокуратура Украины объявила спасателям из Мелитополя о подозрении в госизмене, за которую сочла то, что они продолжили работать после вхождения... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:06
2023-01-20T17:06
2023-01-20T17:06
в мире
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины объявила спасателям из Мелитополя о подозрении в госизмене, за которую сочла то, что они продолжили работать после вхождения Запорожской области в состав России. "Бывшему руководителю подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из Мелитополя и двум его подчиненным сообщено о подозрении в госизмене", – говорится в сообщении в телеграм-канале генпрокуратуры Украины. Имена подозреваемых не называются. Ведомство сообщает, что после вхождения Запорожской области в состав России они продолжили работу в главном управлении по чрезвычайным ситуациям администрации региона, что украинские прокуроры охарактеризовали как "измену присяге". Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, но не областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230120/kiev-1846288560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, мелитополь, украина
В мире, Запорожская область, Мелитополь, Украина
На Украине спасателей из Мелитополя заподозрили в госизмене
Генпрокуратура Украины заподозрила троих спасателей из Мелитополя в госизмене