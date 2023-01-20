https://ria.ru/20230120/spasateli-1846327486.html

На Украине спасателей из Мелитополя заподозрили в госизмене

На Украине спасателей из Мелитополя заподозрили в госизмене - РИА Новости, 20.01.2023

На Украине спасателей из Мелитополя заподозрили в госизмене

Генеральная прокуратура Украины объявила спасателям из Мелитополя о подозрении в госизмене, за которую сочла то, что они продолжили работать после вхождения... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:06

2023-01-20T17:06

2023-01-20T17:06

в мире

запорожская область

мелитополь

украина

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины объявила спасателям из Мелитополя о подозрении в госизмене, за которую сочла то, что они продолжили работать после вхождения Запорожской области в состав России. "Бывшему руководителю подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из Мелитополя и двум его подчиненным сообщено о подозрении в госизмене", – говорится в сообщении в телеграм-канале генпрокуратуры Украины. Имена подозреваемых не называются. Ведомство сообщает, что после вхождения Запорожской области в состав России они продолжили работу в главном управлении по чрезвычайным ситуациям администрации региона, что украинские прокуроры охарактеризовали как "измену присяге". Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, но не областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230120/kiev-1846288560.html

запорожская область

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, мелитополь, украина