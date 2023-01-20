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На Украине спасателей из Мелитополя заподозрили в госизмене - РИА Новости, 20.01.2023
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На Украине спасателей из Мелитополя заподозрили в госизмене
На Украине спасателей из Мелитополя заподозрили в госизмене - РИА Новости, 20.01.2023
На Украине спасателей из Мелитополя заподозрили в госизмене
Генеральная прокуратура Украины объявила спасателям из Мелитополя о подозрении в госизмене, за которую сочла то, что они продолжили работать после вхождения... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:06
2023-01-20T17:06
в мире
запорожская область
мелитополь
украина
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины объявила спасателям из Мелитополя о подозрении в госизмене, за которую сочла то, что они продолжили работать после вхождения Запорожской области в состав России. "Бывшему руководителю подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из Мелитополя и двум его подчиненным сообщено о подозрении в госизмене", – говорится в сообщении в телеграм-канале генпрокуратуры Украины. Имена подозреваемых не называются. Ведомство сообщает, что после вхождения Запорожской области в состав России они продолжили работу в главном управлении по чрезвычайным ситуациям администрации региона, что украинские прокуроры охарактеризовали как "измену присяге". Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, но не областной центр - город Запорожье.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, мелитополь, украина
В мире, Запорожская область, Мелитополь, Украина
17:06 20.01.2023
 
На Украине спасателей из Мелитополя заподозрили в госизмене

Генпрокуратура Украины заподозрила троих спасателей из Мелитополя в госизмене

© РИА Новости / СтрингерЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины объявила спасателям из Мелитополя о подозрении в госизмене, за которую сочла то, что они продолжили работать после вхождения Запорожской области в состав России.
"Бывшему руководителю подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из Мелитополя и двум его подчиненным сообщено о подозрении в госизмене", – говорится в сообщении в телеграм-канале генпрокуратуры Украины.
Имена подозреваемых не называются. Ведомство сообщает, что после вхождения Запорожской области в состав России они продолжили работу в главном управлении по чрезвычайным ситуациям администрации региона, что украинские прокуроры охарактеризовали как "измену присяге".
Запорожская области стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, но не областной центр - город Запорожье.
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