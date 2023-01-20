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В Красноярском крае направят более 1,4 миллиарда рублей на соцконтракты - РИА Новости, 20.01.2023
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В Красноярском крае направят более 1,4 миллиарда рублей на соцконтракты
В Красноярском крае направят более 1,4 миллиарда рублей на соцконтракты - РИА Новости, 20.01.2023
В Красноярском крае направят более 1,4 миллиарда рублей на соцконтракты
Власти Красноярского края в 2023 году направят на социальные контракты жителям региона более 1,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба краевого министерства... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:30
2023-01-20T13:30
красноярский край
красноярск
лесосибирск
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КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Власти Красноярского края в 2023 году направят на социальные контракты жителям региона более 1,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба краевого министерства социальной политики. По ее данным, средства будут выделены в рамках нацпроекта "Демография". "Из регионального бюджета на эти цели выделено более 1,4 миллиарда рублей. Заключив контракт, жители края могут получить финансовую поддержку на открытие или развитие своего дела, личное подсобное хозяйство, поиск работы, а также на иные цели", - говорится в сообщении. Отмечается, что основными условиями для заключения социального контракта являются наличие у заявителя трудной жизненной ситуации и размер среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего человека, который не должен превышать размер прожиточного минимума, устанавливаемого для этой семьи. Например, в настоящее время размер прожиточного минимума для трудоспособного одиноко проживающего человека в Красноярске составляет 16 451 рубль, в Лесосибирске – 19 180 рублей, а в Норильске – 24 549 рублей. Трудной жизненной ситуацией может быть: инвалидность одного из членов семьи, потеря работы, невозможность трудоустройства, смерть близких родственников, уход за престарелыми людьми или инвалидами и иные обстоятельства. Максимальный размер выплаты на развитие своего дела составляет 350 тысяч рублей, на ЛПХ – до 200 тысяч рублей. При заключении соцконтракта для поиска работы заявителю помогут оплатить профессиональное обучение до 30 тысяч рублей, а также предоставят выплаты в размере прожиточного минимума сразу же после заключения соцконтракта и на протяжении трех месяцев после подтверждения трудоустройства. "С 2021 года социальный контракт является основным способом оказания государственной адресной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим. Благодаря этому у людей появляется возможность самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию. За два года соцконтрактами воспользовались более 16 400 жителей края", - цитирует пресс-служба министра соцполитики региона Ирину Пастухову.
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красноярский край, красноярск, лесосибирск
Красноярский край, Красноярск, Лесосибирск
13:30 20.01.2023
 

В Красноярском крае направят более 1,4 миллиарда рублей на соцконтракты

© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 янв - РИА Новости. Власти Красноярского края в 2023 году направят на социальные контракты жителям региона более 1,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба краевого министерства социальной политики.
По ее данным, средства будут выделены в рамках нацпроекта "Демография".
"Из регионального бюджета на эти цели выделено более 1,4 миллиарда рублей. Заключив контракт, жители края могут получить финансовую поддержку на открытие или развитие своего дела, личное подсобное хозяйство, поиск работы, а также на иные цели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основными условиями для заключения социального контракта являются наличие у заявителя трудной жизненной ситуации и размер среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего человека, который не должен превышать размер прожиточного минимума, устанавливаемого для этой семьи. Например, в настоящее время размер прожиточного минимума для трудоспособного одиноко проживающего человека в Красноярске составляет 16 451 рубль, в Лесосибирске – 19 180 рублей, а в Норильске – 24 549 рублей.
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Трудной жизненной ситуацией может быть: инвалидность одного из членов семьи, потеря работы, невозможность трудоустройства, смерть близких родственников, уход за престарелыми людьми или инвалидами и иные обстоятельства.
Максимальный размер выплаты на развитие своего дела составляет 350 тысяч рублей, на ЛПХ – до 200 тысяч рублей. При заключении соцконтракта для поиска работы заявителю помогут оплатить профессиональное обучение до 30 тысяч рублей, а также предоставят выплаты в размере прожиточного минимума сразу же после заключения соцконтракта и на протяжении трех месяцев после подтверждения трудоустройства.
"С 2021 года социальный контракт является основным способом оказания государственной адресной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим. Благодаря этому у людей появляется возможность самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию. За два года соцконтрактами воспользовались более 16 400 жителей края", - цитирует пресс-служба министра соцполитики региона Ирину Пастухову.
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