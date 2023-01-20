https://ria.ru/20230120/sochi-1846228237.html

В Сочи экс-директора нацпарка будут судить по делу о присвоении имущества

В Сочи экс-директора нацпарка будут судить по делу о присвоении имущества - РИА Новости, 20.01.2023

В Сочи экс-директора нацпарка будут судить по делу о присвоении имущества

Бывший директор Сочинского национального парка Михаил Лапин пойдет под суд по делу о присвоении имущества, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:59

2023-01-20T12:59

2023-01-20T12:59

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СОЧИ, 20 янв — РИА Новости. Бывший директор Сочинского национального парка Михаил Лапин пойдет под суд по делу о присвоении имущества, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю."Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ) и присвоении вверенного ему имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — уточняют в пресс-службе.В марте 2022 года в нацпарк обратился предприниматель, чтобы заключить агентский договор на организацию экскурсий на туристических объектах "Пасть Дракона" и "Лесная Поляна". Комиссия рассмотрела заявление и дала разрешение, но Лапин отказал бизнесмену.По данным СК, обвиняемый нарушил права предпринимателя, кроме этого, девять месяцев он сам себе выписывал премии, общая сумма которых составила 2,6 миллиона рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, происшествия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)