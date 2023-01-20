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В Сочи экс-директора нацпарка будут судить по делу о присвоении имущества - РИА Новости, 20.01.2023
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Туризм
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В Сочи экс-директора нацпарка будут судить по делу о присвоении имущества
В Сочи экс-директора нацпарка будут судить по делу о присвоении имущества - РИА Новости, 20.01.2023
В Сочи экс-директора нацпарка будут судить по делу о присвоении имущества
Бывший директор Сочинского национального парка Михаил Лапин пойдет под суд по делу о присвоении имущества, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:59
2023-01-20T12:59
туризм
новости - туризм
происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 20 янв — РИА Новости. Бывший директор Сочинского национального парка Михаил Лапин пойдет под суд по делу о присвоении имущества, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю."Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ) и присвоении вверенного ему имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — уточняют в пресс-службе.В марте 2022 года в нацпарк обратился предприниматель, чтобы заключить агентский договор на организацию экскурсий на туристических объектах "Пасть Дракона" и "Лесная Поляна". Комиссия рассмотрела заявление и дала разрешение, но Лапин отказал бизнесмену.По данным СК, обвиняемый нарушил права предпринимателя, кроме этого, девять месяцев он сам себе выписывал премии, общая сумма которых составила 2,6 миллиона рублей.
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новости - туризм, происшествия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Туризм, Новости - Туризм, Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
12:59 20.01.2023
 
В Сочи экс-директора нацпарка будут судить по делу о присвоении имущества

СК: экс-директор Сочинского нацпарка пойдет под суд по делу о присвоении имущества

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкСнег в Сочи
Снег в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 20 янв — РИА Новости. Бывший директор Сочинского национального парка Михаил Лапин пойдет под суд по делу о присвоении имущества, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.
"Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ) и присвоении вверенного ему имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — уточняют в пресс-службе.
В марте 2022 года в нацпарк обратился предприниматель, чтобы заключить агентский договор на организацию экскурсий на туристических объектах "Пасть Дракона" и "Лесная Поляна". Комиссия рассмотрела заявление и дала разрешение, но Лапин отказал бизнесмену.
По данным СК, обвиняемый нарушил права предпринимателя, кроме этого, девять месяцев он сам себе выписывал премии, общая сумма которых составила 2,6 миллиона рублей.
Позолоченный автомат, обнаруженный таможенниками у пассажира, вылетающего в Ташкент - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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