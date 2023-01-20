https://ria.ru/20230120/safonov-1846290525.html

У Сафонова окончательно конфисковали 180 миллионов рублей

У Сафонова окончательно конфисковали 180 миллионов рублей - РИА Новости, 20.01.2023

У Сафонова окончательно конфисковали 180 миллионов рублей

Вступило в силу решение об обращении в доход государства имущества почти на 180 миллионов рублей бывшего начальника ставропольской Госавтоинспекции Алексея... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:35

2023-01-20T15:35

2023-01-20T16:13

россия

угибдд

происшествия

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Вступило в силу решение об обращении в доход государства имущества почти на 180 миллионов рублей бывшего начальника ставропольской Госавтоинспекции Алексея Сафонова, прославившегося "золотым унитазом", сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ."Сегодня апелляционным определением Ставропольского краевого суда оставлено без изменений решение Промышленного районного суда Ставрополя. Так, удовлетворены исковые требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства объектов имущества, оформленных ... Алексеем Сафоновым на себя, своих родственников и близких в период прохождения госслужбы", - говорится в релизе.Итого казне отошли земельные участки, дома, квартиры и автомобили, в том числе премиального сегмента, общей стоимостью около 180 миллионов рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле Генеральной прокуратуры.Сафонов с рядом подчиненных были задержаны в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.В декабре 2022 году председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости, что следователи в ходе расследования уголовного дела против Сафронова и его соучастников установили более сотни эпизодов получения взяток.

https://ria.ru/20230119/korruptsiya-1845968739.html

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Варвара Скокшина

россия, угибдд, происшествия