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У Сафонова окончательно конфисковали 180 миллионов рублей - РИА Новости, 20.01.2023
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У Сафонова окончательно конфисковали 180 миллионов рублей
У Сафонова окончательно конфисковали 180 миллионов рублей - РИА Новости, 20.01.2023
У Сафонова окончательно конфисковали 180 миллионов рублей
Вступило в силу решение об обращении в доход государства имущества почти на 180 миллионов рублей бывшего начальника ставропольской Госавтоинспекции Алексея... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:35
2023-01-20T16:13
россия
угибдд
происшествия
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Вступило в силу решение об обращении в доход государства имущества почти на 180 миллионов рублей бывшего начальника ставропольской Госавтоинспекции Алексея Сафонова, прославившегося "золотым унитазом", сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ."Сегодня апелляционным определением Ставропольского краевого суда оставлено без изменений решение Промышленного районного суда Ставрополя. Так, удовлетворены исковые требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства объектов имущества, оформленных ... Алексеем Сафоновым на себя, своих родственников и близких в период прохождения госслужбы", - говорится в релизе.Итого казне отошли земельные участки, дома, квартиры и автомобили, в том числе премиального сегмента, общей стоимостью около 180 миллионов рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле Генеральной прокуратуры.Сафонов с рядом подчиненных были задержаны в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.В декабре 2022 году председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости, что следователи в ходе расследования уголовного дела против Сафронова и его соучастников установили более сотни эпизодов получения взяток.
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россия, угибдд, происшествия
Россия, УГИБДД, Происшествия
15:35 20.01.2023 (обновлено: 16:13 20.01.2023)
 
У Сафонова окончательно конфисковали 180 миллионов рублей

У экс-главы УГИБДД Сафонова окончательно конфисковали 180 миллионов рублей

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкНачальник ставропольского ГИБДД полковник Алексей Сафонов в зале суда
Начальник ставропольского ГИБДД полковник Алексей Сафонов в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Начальник ставропольского ГИБДД полковник Алексей Сафонов в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Вступило в силу решение об обращении в доход государства имущества почти на 180 миллионов рублей бывшего начальника ставропольской Госавтоинспекции Алексея Сафонова, прославившегося "золотым унитазом", сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ.
"Сегодня апелляционным определением Ставропольского краевого суда оставлено без изменений решение Промышленного районного суда Ставрополя. Так, удовлетворены исковые требования Генпрокуратуры об обращении в доход государства объектов имущества, оформленных ... Алексеем Сафоновым на себя, своих родственников и близких в период прохождения госслужбы", - говорится в релизе.
Итого казне отошли земельные участки, дома, квартиры и автомобили, в том числе премиального сегмента, общей стоимостью около 180 миллионов рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле Генеральной прокуратуры.
Сафонов с рядом подчиненных были задержаны в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.
В декабре 2022 году председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости, что следователи в ходе расследования уголовного дела против Сафронова и его соучастников установили более сотни эпизодов получения взяток.
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