Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали встречу стран НАТО на базе Рамштайн - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/ramshtayn-1846354393.html
В МИД прокомментировали встречу стран НАТО на базе Рамштайн
В МИД прокомментировали встречу стран НАТО на базе Рамштайн - РИА Новости, 20.01.2023
В МИД прокомментировали встречу стран НАТО на базе Рамштайн
Заявления западных политиков о поставках новых вооружений Украине повышают ставки в конфликте, это провокационное подстрекательство, заявила официальный... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:18
2023-01-20T18:43
в мире
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
специальная военная операция на украине
мария захарова
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявления западных политиков о поставках новых вооружений Украине повышают ставки в конфликте, это провокационное подстрекательство, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сегодня, 20 января, на военной базе США в германском Рамштайне проходит восьмое заседание так называемой контактной группы по оборонному содействию Украине. Среди главных тем – поставки ВСУ систем ПВО и танков. Накануне Вашингтон сообщил о новом пакете вооружений для ВСУ на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказался за то, чтобы обеспечить Украину "всем необходимым для достижения успеха на поле боя". Еще дальше пошли в администрации президента США. Там, как пишет New York Times, обдумывают вариант поставки Киеву дополнительных вооружений для удара по Крыму", – приводятся ее слова на сайте МИД.Захарова также обратила внимание на недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала партнеров дать Киеву любое оружие, которое он способен использовать."Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации", – сказала Захарова.
https://ria.ru/20230120/ramshtayn-1846228988.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e81af8d1ec24ecb9e85e0bfcdadf2fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, сша
В мире, Россия, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Украина, США
18:18 20.01.2023 (обновлено: 18:43 20.01.2023)
 
В МИД прокомментировали встречу стран НАТО на базе Рамштайн

МИД предупредил об эскалации на Украине в случае наращивания поставок западного оружия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявления западных политиков о поставках новых вооружений Украине повышают ставки в конфликте, это провокационное подстрекательство, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сегодня, 20 января, на военной базе США в германском Рамштайне проходит восьмое заседание так называемой контактной группы по оборонному содействию Украине. Среди главных тем – поставки ВСУ систем ПВО и танков. Накануне Вашингтон сообщил о новом пакете вооружений для ВСУ на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказался за то, чтобы обеспечить Украину "всем необходимым для достижения успеха на поле боя". Еще дальше пошли в администрации президента США. Там, как пишет New York Times, обдумывают вариант поставки Киеву дополнительных вооружений для удара по Крыму", – приводятся ее слова на сайте МИД.
Захарова также обратила внимание на недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала партнеров дать Киеву любое оружие, которое он способен использовать.
"Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации", – сказала Захарова.
Перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии. 20 января 2023 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 13:00
Работники базы Рамштайн выйдут на забастовку в день встречи стран НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала