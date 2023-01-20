https://ria.ru/20230120/ramshtayn-1846354393.html
В МИД прокомментировали встречу стран НАТО на базе Рамштайн
В МИД прокомментировали встречу стран НАТО на базе Рамштайн - РИА Новости, 20.01.2023
В МИД прокомментировали встречу стран НАТО на базе Рамштайн
Заявления западных политиков о поставках новых вооружений Украине повышают ставки в конфликте, это провокационное подстрекательство, заявила официальный... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:18
2023-01-20T18:18
2023-01-20T18:43
в мире
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
специальная военная операция на украине
мария захарова
украина
сша
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявления западных политиков о поставках новых вооружений Украине повышают ставки в конфликте, это провокационное подстрекательство, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Сегодня, 20 января, на военной базе США в германском Рамштайне проходит восьмое заседание так называемой контактной группы по оборонному содействию Украине. Среди главных тем – поставки ВСУ систем ПВО и танков. Накануне Вашингтон сообщил о новом пакете вооружений для ВСУ на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказался за то, чтобы обеспечить Украину "всем необходимым для достижения успеха на поле боя". Еще дальше пошли в администрации президента США. Там, как пишет New York Times, обдумывают вариант поставки Киеву дополнительных вооружений для удара по Крыму", – приводятся ее слова на сайте МИД.Захарова также обратила внимание на недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала партнеров дать Киеву любое оружие, которое он способен использовать."Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации", – сказала Захарова.
https://ria.ru/20230120/ramshtayn-1846228988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, сша
В мире, Россия, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Украина, США
18:18 20.01.2023 (обновлено: 18:43 20.01.2023)
В МИД прокомментировали встречу стран НАТО на базе Рамштайн
МИД предупредил об эскалации на Украине в случае наращивания поставок западного оружия
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Заявления западных политиков о поставках новых вооружений Украине повышают ставки в конфликте, это провокационное подстрекательство, заявила
официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Сегодня, 20 января, на военной базе США в германском Рамштайне проходит восьмое заседание так называемой контактной группы по оборонному содействию Украине. Среди главных тем – поставки ВСУ систем ПВО и танков. Накануне Вашингтон сообщил о новом пакете вооружений для ВСУ на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен высказался за то, чтобы обеспечить Украину "всем необходимым для достижения успеха на поле боя". Еще дальше пошли в администрации президента США. Там, как пишет New York Times, обдумывают вариант поставки Киеву дополнительных вооружений для удара по Крыму", – приводятся ее слова на сайте МИД.
Захарова также обратила внимание на недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала партнеров дать Киеву любое оружие, которое он способен использовать.
"Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации", – сказала Захарова.