https://ria.ru/20230120/rakety-1846341604.html

Источник: у ЕС нет доказательств передачи ракет России со стороны Ирана

Источник: у ЕС нет доказательств передачи ракет России со стороны Ирана - РИА Новости, 20.01.2023

Источник: у ЕС нет доказательств передачи ракет России со стороны Ирана

ЕС не располагает какими-либо свидетельствами передачи Ираном России баллистических ракет, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:48

2023-01-20T17:48

2023-01-20T17:49

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. ЕС не располагает какими-либо свидетельствами передачи Ираном России баллистических ракет, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. При этом он указал, что ЕС располагает большим количеством свидетельств о передаче иранской стороной России беспилотников. Страны Запада ранее утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости отмечал, что заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными, а официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Информацию о поставках ракет в Россию ранее называл "полностью ложной" министр иностранных дел Ирана. В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".

https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845486255.html

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в мире, россия, иран, украина, евросоюз