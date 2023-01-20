Рейтинг@Mail.ru
Источник: у ЕС нет доказательств передачи ракет России со стороны Ирана - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/rakety-1846341604.html
Источник: у ЕС нет доказательств передачи ракет России со стороны Ирана
Источник: у ЕС нет доказательств передачи ракет России со стороны Ирана - РИА Новости, 20.01.2023
Источник: у ЕС нет доказательств передачи ракет России со стороны Ирана
ЕС не располагает какими-либо свидетельствами передачи Ираном России баллистических ракет, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:48
2023-01-20T17:49
в мире
россия
иран
украина
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. ЕС не располагает какими-либо свидетельствами передачи Ираном России баллистических ракет, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. При этом он указал, что ЕС располагает большим количеством свидетельств о передаче иранской стороной России беспилотников. Страны Запада ранее утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости отмечал, что заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными, а официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Информацию о поставках ракет в Россию ранее называл "полностью ложной" министр иностранных дел Ирана. В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".
https://ria.ru/20230117/sanktsii-1845486255.html
россия
иран
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, украина, евросоюз
В мире, Россия, Иран, Украина, Евросоюз
17:48 20.01.2023 (обновлено: 17:49 20.01.2023)
 
Источник: у ЕС нет доказательств передачи ракет России со стороны Ирана

Источник в ЕС сообщил об отсутствии доказательств передачи ракет России со стороны Ирана

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. ЕС не располагает какими-либо свидетельствами передачи Ираном России баллистических ракет, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"У нас нет никаких доказательств поставок Ираном баллистических ракет России", - сказал он.
При этом он указал, что ЕС располагает большим количеством свидетельств о передаче иранской стороной России беспилотников.
Страны Запада ранее утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости отмечал, что заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными, а официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что эта тема искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
Информацию о поставках ракет в Россию ранее называл "полностью ложной" министр иностранных дел Ирана. В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 14:32
Иран предложил России создать совместные институты для борьбы с санкциями
 
В миреРоссияИранУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала