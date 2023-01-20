https://ria.ru/20230120/primore-1846140436.html

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов - РИА Новости, 20.01.2023

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на период 21-26 января из-за ожидающегося сильного похолодания, местами столбики термометров опустятся до... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T04:20

2023-01-20T04:20

2023-01-20T04:20

приморский край

новый год

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на период 21-26 января из-за ожидающегося сильного похолодания, местами столбики термометров опустятся до минус 43 градусов и ниже, сообщили в Примгидромете. Ранее сотрудники ведомства предупреждали об аномальном похолодании в третьей декаде января. По версии синоптиков, пик холодов может прийтись на 24 января. "В Приморье объявлено штормовое предупреждение на сильные морозы ... в связи с вторжением холодной арктической воздушной массы в период 21-26 января 2023 года в г. Владивостоке, на большей территории Приморского края ожидается аномально холодная погода", - говорится в сообщении в телеграм-канале Примгидромета. Синоптики уточнили, что "в отдельные ночи" на юге и востоке края столбики термометров могут опускаться до минус 35 градусов и ниже, на западе края — до минус 40 градусов и ниже, в центральных районах — до минус 43 градусов и ниже. В прибрежной зоне 21-26 января местами температура около минус 25 градусов будет сочетаться с ветром скоростью от 20 метров в секунду. В регионе в целом в указанный период будет на 7-15 градусов холоднее нормы, отметили в Пригидромете.

https://ria.ru/20221229/pensionerka-1842338569.html

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приморский край

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приморский край, новый год, владивосток, происшествия