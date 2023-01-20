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В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов - РИА Новости, 20.01.2023
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В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов - РИА Новости, 20.01.2023
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на период 21-26 января из-за ожидающегося сильного похолодания, местами столбики термометров опустятся до... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T04:20
2023-01-20T04:20
приморский край
новый год
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на период 21-26 января из-за ожидающегося сильного похолодания, местами столбики термометров опустятся до минус 43 градусов и ниже, сообщили в Примгидромете. Ранее сотрудники ведомства предупреждали об аномальном похолодании в третьей декаде января. По версии синоптиков, пик холодов может прийтись на 24 января. "В Приморье объявлено штормовое предупреждение на сильные морозы ... в связи с вторжением холодной арктической воздушной массы в период 21-26 января 2023 года в г. Владивостоке, на большей территории Приморского края ожидается аномально холодная погода", - говорится в сообщении в телеграм-канале Примгидромета. Синоптики уточнили, что "в отдельные ночи" на юге и востоке края столбики термометров могут опускаться до минус 35 градусов и ниже, на западе края — до минус 40 градусов и ниже, в центральных районах — до минус 43 градусов и ниже. В прибрежной зоне 21-26 января местами температура около минус 25 градусов будет сочетаться с ветром скоростью от 20 метров в секунду. В регионе в целом в указанный период будет на 7-15 градусов холоднее нормы, отметили в Пригидромете.
https://ria.ru/20221229/pensionerka-1842338569.html
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приморский край, новый год, владивосток, происшествия
Приморский край, Новый год, Владивосток, Происшествия
04:20 20.01.2023
 
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

Примгидромет: объявлено штормовое предупреждение на периода 21-26 января

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на период 21-26 января из-за ожидающегося сильного похолодания, местами столбики термометров опустятся до минус 43 градусов и ниже, сообщили в Примгидромете.
Ранее сотрудники ведомства предупреждали об аномальном похолодании в третьей декаде января. По версии синоптиков, пик холодов может прийтись на 24 января.
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"В Приморье объявлено штормовое предупреждение на сильные морозы ... в связи с вторжением холодной арктической воздушной массы в период 21-26 января 2023 года в г. Владивостоке, на большей территории Приморского края ожидается аномально холодная погода", - говорится в сообщении в телеграм-канале Примгидромета.
Синоптики уточнили, что "в отдельные ночи" на юге и востоке края столбики термометров могут опускаться до минус 35 градусов и ниже, на западе края — до минус 40 градусов и ниже, в центральных районах — до минус 43 градусов и ниже. В прибрежной зоне 21-26 января местами температура около минус 25 градусов будет сочетаться с ветром скоростью от 20 метров в секунду.
В регионе в целом в указанный период будет на 7-15 градусов холоднее нормы, отметили в Пригидромете.
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