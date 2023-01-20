https://ria.ru/20230120/pozhar-1846330959.html

В Иркутской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека

В Иркутской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека - РИА Новости, 20.01.2023

В Иркутской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Мужчина и трое детей погибли при пожаре в частном доме в городе Слюдянка Иркутской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:17

2023-01-20T17:17

2023-01-20T17:17

происшествия

иркутская область

жилье

слюдянка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 20 янв – РИА Новости. Мужчина и трое детей погибли при пожаре в частном доме в городе Слюдянка Иркутской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону. Сообщение о пожаре поступило от очевидцев в 19.52 (14.52 мск). "Трое детей и их отец погибли на пожаре, случившемся сегодня в частном доме на улице Горная в Слюдянке", - говорится в сообщении. Установлено, что на момент возникновения пожара трое несовершеннолетних находились в доме одни без присмотра. До прибытия спасателей, обнаружив пожар, отец попытался спасти детей, войдя в горящий дом. В 20.06 (15.06 мск) пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров. По факту пожара дознаватели МЧС России проводят проверку. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления. СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным ведомства, во время пожара погибли девочки- близнецы в возрасте 8 лет и дочь соседей. Прокуратура поставила на контроль ход расследования.

https://ria.ru/20230120/pozhar-1846159346.html

https://ria.ru/20230119/pozhar-1845867931.html

иркутская область

слюдянка

россия

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происшествия, иркутская область, жилье, слюдянка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)