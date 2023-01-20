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В Киевской области в храме канонической УПЦ вспыхнул пожар - РИА Новости, 20.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230120/pozhar-1846238266.html
В Киевской области в храме канонической УПЦ вспыхнул пожар
В Киевской области в храме канонической УПЦ вспыхнул пожар - РИА Новости, 20.01.2023
В Киевской области в храме канонической УПЦ вспыхнул пожар
В Киевской области Украины горит храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает в пятницу украинское издание "Клименко тайм". РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:24
2023-01-20T16:35
религия
украина
киевская область
россия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Киевской области Украины горит храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает в пятницу украинское издание "Клименко тайм"."В Бориспольском районе (Киевской области - ред.) горит храм УПЦ", - пишет издание в своем Telegram-канала. Отмечается, что на месте работают спасатели, причины возгорания устанавливаются. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской Лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм Лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из православной церкви Украины (ПЦУ).
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украина, киевская область, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киевская область, Россия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
13:24 20.01.2023 (обновлено: 16:35 20.01.2023)
 
В Киевской области в храме канонической УПЦ вспыхнул пожар

В Киевской области в храме канонической Украинской православной церкви вспыхнул пожар

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в храме УПЦ в Бориспольком районе Киевской области. 20 января 2023
Пожар в храме УПЦ в Бориспольком районе Киевской области. 20 января 2023 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Пожар в храме УПЦ в Бориспольком районе Киевской области. 20 января 2023
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Киевской области Украины горит храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает в пятницу украинское издание "Клименко тайм".
"В Бориспольском районе (Киевской области - ред.) горит храм УПЦ", - пишет издание в своем Telegram-канала. Отмечается, что на месте работают спасатели, причины возгорания устанавливаются.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции.
Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской Лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм Лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из православной церкви Украины (ПЦУ).
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 13:46Религия
Религиозные гонения на Украине отдаляют мирное урегулирование, заявил МИД
 
РелигияУкраинаКиевская областьРоссияУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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