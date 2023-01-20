https://ria.ru/20230120/pozhar-1846238266.html

В Киевской области в храме канонической УПЦ вспыхнул пожар

В Киевской области в храме канонической УПЦ вспыхнул пожар - РИА Новости, 20.01.2023

В Киевской области в храме канонической УПЦ вспыхнул пожар

В Киевской области Украины горит храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает в пятницу украинское издание "Клименко тайм". РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:24

2023-01-20T13:24

2023-01-20T16:35

религия

украина

киевская область

россия

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Киевской области Украины горит храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает в пятницу украинское издание "Клименко тайм"."В Бориспольском районе (Киевской области - ред.) горит храм УПЦ", - пишет издание в своем Telegram-канала. Отмечается, что на месте работают спасатели, причины возгорания устанавливаются. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской Лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм Лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из православной церкви Украины (ПЦУ).

https://ria.ru/20230119/goneniya-1845958428.html

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украина, киевская область, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц