13:24 20.01.2023 (обновлено: 16:35 20.01.2023)
В Киевской области в храме канонической УПЦ вспыхнул пожар
В Киевской области в храме канонической Украинской православной церкви вспыхнул пожар
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в храме УПЦ в Бориспольком районе Киевской области. 20 января 2023
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Пожар в храме УПЦ в Бориспольком районе Киевской области. 20 января 2023
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Киевской области Украины горит храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает в пятницу украинское издание "Клименко тайм".
"В Бориспольском районе (Киевской области - ред.) горит храм УПЦ", - пишет издание в своем Telegram-канала. Отмечается, что на месте работают спасатели, причины возгорания устанавливаются.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции.
Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской Лавре, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". В начале января 2023 года власти отобрали у УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор - главный храм Лавры, в котором сразу же разрешили совершить "богослужение" раскольникам из православной церкви Украины (ПЦУ).