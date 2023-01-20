https://ria.ru/20230120/pozhar-1846164493.html
В Приморье ликвидировали открытое горение на складе с алкоголем
В Приморье ликвидировали открытое горение на складе с алкоголем - РИА Новости, 20.01.2023
В Приморье ликвидировали открытое горение на складе с алкоголем
Открытый огонь на складе с алкогольной продукцией в Артеме Приморского края потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:13
2023-01-20T10:13
2023-01-20T10:13
происшествия
приморский край
артем
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Открытый огонь на складе с алкогольной продукцией в Артеме Приморского края потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В 09.59 пожарные ликвидировали открытое горение", - сказал собеседник агентства. Ранее пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров.
https://ria.ru/20230120/primore-1846140436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, артем, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Приморский край, Артем, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье ликвидировали открытое горение на складе с алкоголем
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с алкоголем в приморском Артеме