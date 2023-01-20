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В Приморье ликвидировали открытое горение на складе с алкоголем - РИА Новости, 20.01.2023
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В Приморье ликвидировали открытое горение на складе с алкоголем
В Приморье ликвидировали открытое горение на складе с алкоголем - РИА Новости, 20.01.2023
В Приморье ликвидировали открытое горение на складе с алкоголем
Открытый огонь на складе с алкогольной продукцией в Артеме Приморского края потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:13
2023-01-20T10:13
происшествия
приморский край
артем
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Открытый огонь на складе с алкогольной продукцией в Артеме Приморского края потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В 09.59 пожарные ликвидировали открытое горение", - сказал собеседник агентства. Ранее пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров.
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приморский край
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происшествия, приморский край, артем, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Приморский край, Артем, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:13 20.01.2023
 
В Приморье ликвидировали открытое горение на складе с алкоголем

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с алкоголем в приморском Артеме

© Фото : МЧС Приморье/TelegramТушение пожара на складе в Артеме в Приморье
Тушение пожара на складе в Артеме в Приморье - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : МЧС Приморье/Telegram
Тушение пожара на складе в Артеме в Приморье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Открытый огонь на складе с алкогольной продукцией в Артеме Приморского края потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 09.59 пожарные ликвидировали открытое горение", - сказал собеседник агентства.
Ранее пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров.
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В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов
 
ПроисшествияПриморский крайАртемМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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