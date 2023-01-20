https://ria.ru/20230120/pozhar-1846164493.html

В Приморье ликвидировали открытое горение на складе с алкоголем

В Приморье ликвидировали открытое горение на складе с алкоголем - РИА Новости, 20.01.2023

В Приморье ликвидировали открытое горение на складе с алкоголем

Открытый огонь на складе с алкогольной продукцией в Артеме Приморского края потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T10:13

2023-01-20T10:13

2023-01-20T10:13

происшествия

приморский край

артем

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Открытый огонь на складе с алкогольной продукцией в Артеме Приморского края потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В 09.59 пожарные ликвидировали открытое горение", - сказал собеседник агентства. Ранее пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров.

https://ria.ru/20230120/primore-1846140436.html

приморский край

артем

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край, артем, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)