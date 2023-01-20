https://ria.ru/20230120/pozhar-1846133259.html

СК проверит больницу, где на операционном столе загорелась пациентка

СК проверит больницу, где на операционном столе загорелась пациентка - РИА Новости, 20.01.2023

СК проверит больницу, где на операционном столе загорелась пациентка

Центральный аппарат СК проверит московскую больницу, где на операционном столе загорелась пациентка, об этом сообщается в Telegram-канале Следственного... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T01:02

2023-01-20T01:02

2023-01-20T09:24

происшествия

москва

здравоохранение

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839672548_0:25:3355:1912_1920x0_80_0_0_fbc7e9376917dfffc47a391ff668ad8d.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Центральный аппарат СК проверит московскую больницу, где на операционном столе загорелась пациентка, об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета."При проведении операции по перелому плеча в одном из столичных медицинских учреждений пациентка получила ожоги из-за возгорания на операционном поле", — уточнили в ведомстве.Также пострадал оперировавший женщину хирург.Организована доследственная проверка.

https://ria.ru/20201002/kvartsevanie-1578085492.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, здравоохранение, следственный комитет россии (ск рф)