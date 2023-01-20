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СК проверит больницу, где на операционном столе загорелась пациентка
СК проверит больницу, где на операционном столе загорелась пациентка - РИА Новости, 20.01.2023
СК проверит больницу, где на операционном столе загорелась пациентка
Центральный аппарат СК проверит московскую больницу, где на операционном столе загорелась пациентка, об этом сообщается в Telegram-канале Следственного... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T01:02
2023-01-20T01:02
2023-01-20T09:24
происшествия
москва
здравоохранение
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Центральный аппарат СК проверит московскую больницу, где на операционном столе загорелась пациентка, об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета."При проведении операции по перелому плеча в одном из столичных медицинских учреждений пациентка получила ожоги из-за возгорания на операционном поле", — уточнили в ведомстве.Также пострадал оперировавший женщину хирург.Организована доследственная проверка.
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происшествия, москва, здравоохранение, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Здравоохранение, Следственный комитет России (СК РФ)
01:02 20.01.2023 (обновлено: 09:24 20.01.2023)
СК проверит больницу, где на операционном столе загорелась пациентка
СК проверит московскую больницу, где на операционном столе загорелась пациентка