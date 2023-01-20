https://ria.ru/20230120/politika-1846223190.html
Песков пообещал сообщить даты послания парламенту и прямой линии
Песков пообещал сообщить даты послания парламенту и прямой линии - РИА Новости, 20.01.2023
Песков пообещал сообщить даты послания парламенту и прямой линии
Точных дат послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и прямой линии с россиянами нет, Кремль проинформирует о сроках своевременно, сообщил... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:45
2023-01-20T12:45
2023-01-20T12:48
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Точных дат послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и прямой линии с россиянами нет, Кремль проинформирует о сроках своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы будем информировать вас о сроках проведения этих мероприятий своевременно. Пока точных дат никаких вам назвать не могу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда состоятся такие мероприятия с участием президента, как послание к Федеральному собранию и прямая линия с россиянами.В прошлом году президент не выступил с посланием Федеральному собранию, сообщив, что сделает это в начале года. По словам Путина, выступления не произошло из-за того, что динамика событий оказалась очень большой и было необходимо зафиксировать результаты.Президент обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. В 2021 году послание из-за пандемии состоялось в апреле.
https://ria.ru/20230117/poslanie-1845433924.html
https://ria.ru/20230117/soveschanie-1845501327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
12:45 20.01.2023 (обновлено: 12:48 20.01.2023)
Песков пообещал сообщить даты послания парламенту и прямой линии
Пресс-секретарь Песков: точных дат послания парламенту и прямой линии с россиянами нет
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Точных дат послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и прямой линии с россиянами нет, Кремль проинформирует о сроках своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы будем информировать вас о сроках проведения этих мероприятий своевременно. Пока точных дат никаких вам назвать не могу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда состоятся такие мероприятия с участием президента, как послание к Федеральному собранию и прямая линия с россиянами.
В прошлом году президент не выступил с посланием Федеральному собранию, сообщив, что сделает это в начале года. По словам Путина, выступления не произошло из-за того, что динамика событий оказалась очень большой и было необходимо зафиксировать результаты.
Президент обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. В 2021 году послание из-за пандемии состоялось в апреле.