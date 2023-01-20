Рейтинг@Mail.ru
Песков пообещал сообщить даты послания парламенту и прямой линии - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/politika-1846223190.html
Песков пообещал сообщить даты послания парламенту и прямой линии
Песков пообещал сообщить даты послания парламенту и прямой линии - РИА Новости, 20.01.2023
Песков пообещал сообщить даты послания парламенту и прямой линии
Точных дат послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и прямой линии с россиянами нет, Кремль проинформирует о сроках своевременно, сообщил... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:45
2023-01-20T12:48
политика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Точных дат послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и прямой линии с россиянами нет, Кремль проинформирует о сроках своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы будем информировать вас о сроках проведения этих мероприятий своевременно. Пока точных дат никаких вам назвать не могу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда состоятся такие мероприятия с участием президента, как послание к Федеральному собранию и прямая линия с россиянами.В прошлом году президент не выступил с посланием Федеральному собранию, сообщив, что сделает это в начале года. По словам Путина, выступления не произошло из-за того, что динамика событий оказалась очень большой и было необходимо зафиксировать результаты.Президент обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. В 2021 году послание из-за пандемии состоялось в апреле.
https://ria.ru/20230117/poslanie-1845433924.html
https://ria.ru/20230117/soveschanie-1845501327.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
12:45 20.01.2023 (обновлено: 12:48 20.01.2023)
 
Песков пообещал сообщить даты послания парламенту и прямой линии

Пресс-секретарь Песков: точных дат послания парламенту и прямой линии с россиянами нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Точных дат послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и прямой линии с россиянами нет, Кремль проинформирует о сроках своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы будем информировать вас о сроках проведения этих мероприятий своевременно. Пока точных дат никаких вам назвать не могу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда состоятся такие мероприятия с участием президента, как послание к Федеральному собранию и прямая линия с россиянами.
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 12:58
В Кремле еще не определились с датой послания Путина Федеральному собранию
В прошлом году президент не выступил с посланием Федеральному собранию, сообщив, что сделает это в начале года. По словам Путина, выступления не произошло из-за того, что динамика событий оказалась очень большой и было необходимо зафиксировать результаты.
Президент обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. В 2021 году послание из-за пандемии состоялось в апреле.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 15:12
Песков призвал не считать совещание Путина подготовкой к посланию
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала