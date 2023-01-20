https://ria.ru/20230120/politika-1846223190.html

Песков пообещал сообщить даты послания парламенту и прямой линии

Песков пообещал сообщить даты послания парламенту и прямой линии - РИА Новости, 20.01.2023

Песков пообещал сообщить даты послания парламенту и прямой линии

Точных дат послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и прямой линии с россиянами нет, Кремль проинформирует о сроках своевременно, сообщил... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:45

2023-01-20T12:45

2023-01-20T12:48

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Точных дат послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и прямой линии с россиянами нет, Кремль проинформирует о сроках своевременно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы будем информировать вас о сроках проведения этих мероприятий своевременно. Пока точных дат никаких вам назвать не могу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда состоятся такие мероприятия с участием президента, как послание к Федеральному собранию и прямая линия с россиянами.В прошлом году президент не выступил с посланием Федеральному собранию, сообщив, что сделает это в начале года. По словам Путина, выступления не произошло из-за того, что динамика событий оказалась очень большой и было необходимо зафиксировать результаты.Президент обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. В 2021 году послание из-за пандемии состоялось в апреле.

https://ria.ru/20230117/poslanie-1845433924.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия