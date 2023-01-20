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Минздрав посоветовал пожилым людям оставаться дома из-за непогоды - РИА Новости, 20.01.2023
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Минздрав посоветовал пожилым людям оставаться дома из-за непогоды
Минздрав посоветовал пожилым людям оставаться дома из-за непогоды - РИА Новости, 20.01.2023
Минздрав посоветовал пожилым людям оставаться дома из-за непогоды
В связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, Минздрав рекомендует пожилым людям без необходимости не выходить из дома из-за высокой... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:31
2023-01-20T10:31
общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, Минздрав рекомендует пожилым людям без необходимости не выходить из дома из-за высокой травмоопасности, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. Ранее москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в ночь с четверга на пятницу, ожидаются местами грозы, дождь, мокрый снег и ветер с порывами до 15 метров в секунду. "К группе повышенного риска падения и переломов относятся пожилые люди, что связано со снижением в пожилом возрасте мышечной массы, плотности костей и развитием остеопороза. Пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью", - говорится в сообщении. Если такой возможности нет, то для снижения риска падения и травматизма из-за гололеда на улице, рекомендуется выбирать обувь с удобной колодкой и на нескользящей подошве, использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости, чтобы увеличить сцепление со скользкой поверхностью, отметили в пресс-службе. "Во избежание падений и травм в условиях сильного гололеда мы призываем граждан проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице. Важно внимательно контролировать свое самочувствие, в особенности людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертонией, крайне важно соблюдать рекомендации лечащего врача и принимать назначенные лекарственные препараты",- сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230118/dozhd-1845830604.html
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общество, михаил мурашко, россия
Общество, Михаил Мурашко, Россия
10:31 20.01.2023
 
Минздрав посоветовал пожилым людям оставаться дома из-за непогоды

Минздрав посоветовал пожилым людям оставаться дома из-за непогоды и травмоопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, Минздрав рекомендует пожилым людям без необходимости не выходить из дома из-за высокой травмоопасности, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
Ранее москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в ночь с четверга на пятницу, ожидаются местами грозы, дождь, мокрый снег и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
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"К группе повышенного риска падения и переломов относятся пожилые люди, что связано со снижением в пожилом возрасте мышечной массы, плотности костей и развитием остеопороза. Пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью", - говорится в сообщении.
Если такой возможности нет, то для снижения риска падения и травматизма из-за гололеда на улице, рекомендуется выбирать обувь с удобной колодкой и на нескользящей подошве, использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости, чтобы увеличить сцепление со скользкой поверхностью, отметили в пресс-службе.
"Во избежание падений и травм в условиях сильного гололеда мы призываем граждан проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице. Важно внимательно контролировать свое самочувствие, в особенности людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертонией, крайне важно соблюдать рекомендации лечащего врача и принимать назначенные лекарственные препараты",- сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.
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