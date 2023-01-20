https://ria.ru/20230120/podderzhka-1846213264.html

Украина осудила Грузию за поддержку идеи восстановления рейсов с Россией

Украина осудила Грузию за поддержку идеи восстановления рейсов с Россией - РИА Новости, 20.01.2023

Украина осудила Грузию за поддержку идеи восстановления рейсов с Россией

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко раскритиковал грузинские власти за поддержку идеи восстановления авиасообщения между Россией и Грузией. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:17

2023-01-20T12:17

2023-01-20T12:17

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко раскритиковал грузинские власти за поддержку идеи восстановления авиасообщения между Россией и Грузией. В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что возобновление прямого авиасообщения с Грузией со стороны России будет приветствоваться в Тбилиси, так как это облегчит положение граждан. "Глава грузинской провластной партии выступил за возобновление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой... Подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружественных и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на получение членства в Европейском Союзе", - говорится в заявлении Николенко, опубликованном на сайте посольства Украины в Грузии. Кроме того, Николенко назвал "отсутствие действенной солидарности с Украиной" со стороны некоторых политиков Грузии "политической подлостью". Ранее украинские СМИ распространили заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в котором сообщается, что Киев просил Тбилиси вернуть ракетные комплексы "Бук", которые были переданы Грузии Украиной во время конфликта 2008 года. По словам Касьянова, также запрос включал и переданные Грузии Вашингтоном противотанковые комплексы Javelin. Грузинский депутат Гия Вольский позже заявил, что Грузия не может поставлять на Украину вооружение или товары военного назначения, так как это было бы равносильно вступлению в конфликт. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси.

https://ria.ru/20221209/gruziya-1837590897.html

https://ria.ru/20221222/reysy-1840526464.html

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в мире, сергей лавров, ираклий кобахидзе, олег николенко, грузия, украина, россия, javelin (птрк), туризм, новости - туризм