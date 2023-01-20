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Украина осудила Грузию за поддержку идеи восстановления рейсов с Россией - РИА Новости, 20.01.2023
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Туризм
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Украина осудила Грузию за поддержку идеи восстановления рейсов с Россией
Украина осудила Грузию за поддержку идеи восстановления рейсов с Россией - РИА Новости, 20.01.2023
Украина осудила Грузию за поддержку идеи восстановления рейсов с Россией
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко раскритиковал грузинские власти за поддержку идеи восстановления авиасообщения между Россией и Грузией. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:17
2023-01-20T12:17
туризм
в мире
сергей лавров
ираклий кобахидзе
олег николенко
грузия
украина
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко раскритиковал грузинские власти за поддержку идеи восстановления авиасообщения между Россией и Грузией. В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что возобновление прямого авиасообщения с Грузией со стороны России будет приветствоваться в Тбилиси, так как это облегчит положение граждан. "Глава грузинской провластной партии выступил за возобновление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой... Подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружественных и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на получение членства в Европейском Союзе", - говорится в заявлении Николенко, опубликованном на сайте посольства Украины в Грузии. Кроме того, Николенко назвал "отсутствие действенной солидарности с Украиной" со стороны некоторых политиков Грузии "политической подлостью". Ранее украинские СМИ распространили заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в котором сообщается, что Киев просил Тбилиси вернуть ракетные комплексы "Бук", которые были переданы Грузии Украиной во время конфликта 2008 года. По словам Касьянова, также запрос включал и переданные Грузии Вашингтоном противотанковые комплексы Javelin. Грузинский депутат Гия Вольский позже заявил, что Грузия не может поставлять на Украину вооружение или товары военного назначения, так как это было бы равносильно вступлению в конфликт. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси.
https://ria.ru/20221209/gruziya-1837590897.html
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в мире, сергей лавров, ираклий кобахидзе, олег николенко, грузия, украина, россия, javelin (птрк), туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Сергей Лавров, Ираклий Кобахидзе, Олег Николенко, Грузия, Украина, Россия, Javelin (ПТРК), Туризм, Новости - Туризм
12:17 20.01.2023
 
Украина осудила Грузию за поддержку идеи восстановления рейсов с Россией

МИД Украины раскритиковал Грузию за поддержку идеи восстановления прямых рейсов с Россией

© Sputnik / Перейти в медиабанкФлаг Грузии
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Флаг Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко раскритиковал грузинские власти за поддержку идеи восстановления авиасообщения между Россией и Грузией.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет возобновлено прямое авиасообщение с Грузией. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что возобновление прямого авиасообщения с Грузией со стороны России будет приветствоваться в Тбилиси, так как это облегчит положение граждан.
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"Глава грузинской провластной партии выступил за возобновление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой... Подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружественных и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на получение членства в Европейском Союзе", - говорится в заявлении Николенко, опубликованном на сайте посольства Украины в Грузии.
Кроме того, Николенко назвал "отсутствие действенной солидарности с Украиной" со стороны некоторых политиков Грузии "политической подлостью".
Ранее украинские СМИ распространили заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, в котором сообщается, что Киев просил Тбилиси вернуть ракетные комплексы "Бук", которые были переданы Грузии Украиной во время конфликта 2008 года. По словам Касьянова, также запрос включал и переданные Грузии Вашингтоном противотанковые комплексы Javelin. Грузинский депутат Гия Вольский позже заявил, что Грузия не может поставлять на Украину вооружение или товары военного назначения, так как это было бы равносильно вступлению в конфликт.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси.
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