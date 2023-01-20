https://ria.ru/20230120/parizh-1846352160.html
Названы города мира с самыми высокими доходами от туризма
Названы города мира с самыми высокими доходами от туризма - РИА Новости, 20.01.2023
Названы города мира с самыми высокими доходами от туризма
Эксперты назвали города, которые получили больше всего доходов от туризма в 2022 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:15
2023-01-20T18:15
2023-01-20T18:15
туризм
новости - туризм
париж
пекин
орландо
ассоциация туроператоров россии (атор)
visa, inc.
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Эксперты назвали города, которые получили больше всего доходов от туризма в 2022 году, сообщает АТОР.Первое место в рейтинге занял Париж, следует из совместного исследования Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), Oxford Economics и Visa. Вклад отрасли в экономику французской столицы составил почти 36 миллиардов долларов.Серебро досталось Пекину, а бронза — Орландо. В топ-10 также вошли китайские города Шанхай и Гуанчжоу, Лас-Вегас, Нью-Йорк, Токио, Мехико и Лондон."Исследования WTTC показывают, что популярность городского туризма восстанавливается. И тому есть объективные причины: такие направления могут предложить туристам большее разнообразие вариантов размещения, активностей, развлечений и шопинга", — отмечают в ассоциации.Кроме того, в компании сделали прогноз самых "зарабатывающих" городов на 2032 год. Согласно выводам аналитиков, через 10 лет список возглавит Пекин, а Париж опустится на третье место. Вторую строчку займет Шанхай, четвертым станет Орландо, а на пятой так и останется Лас-Вегас.
https://ria.ru/20230119/otel-1846084948.html
париж
пекин
орландо
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РИА Новости
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новости - туризм, париж, пекин, орландо, ассоциация туроператоров россии (атор), visa, inc.
Туризм, Новости - Туризм, Париж, Пекин, Орландо, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Visa, Inc.
Названы города мира с самыми высокими доходами от туризма
АТОР: Париж – лидер среди городов, получивших больше всего доходов от туризма в 2022 году