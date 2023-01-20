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Названы города мира с самыми высокими доходами от туризма - РИА Новости, 20.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230120/parizh-1846352160.html
Названы города мира с самыми высокими доходами от туризма
Названы города мира с самыми высокими доходами от туризма - РИА Новости, 20.01.2023
Названы города мира с самыми высокими доходами от туризма
Эксперты назвали города, которые получили больше всего доходов от туризма в 2022 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:15
2023-01-20T18:15
туризм
новости - туризм
париж
пекин
орландо
ассоциация туроператоров россии (атор)
visa, inc.
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Эксперты назвали города, которые получили больше всего доходов от туризма в 2022 году, сообщает АТОР.Первое место в рейтинге занял Париж, следует из совместного исследования Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), Oxford Economics и Visa. Вклад отрасли в экономику французской столицы составил почти 36 миллиардов долларов.Серебро досталось Пекину, а бронза — Орландо. В топ-10 также вошли китайские города Шанхай и Гуанчжоу, Лас-Вегас, Нью-Йорк, Токио, Мехико и Лондон."Исследования WTTC показывают, что популярность городского туризма восстанавливается. И тому есть объективные причины: такие направления могут предложить туристам большее разнообразие вариантов размещения, активностей, развлечений и шопинга", — отмечают в ассоциации.Кроме того, в компании сделали прогноз самых "зарабатывающих" городов на 2032 год. Согласно выводам аналитиков, через 10 лет список возглавит Пекин, а Париж опустится на третье место. Вторую строчку займет Шанхай, четвертым станет Орландо, а на пятой так и останется Лас-Вегас.
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новости - туризм, париж, пекин, орландо, ассоциация туроператоров россии (атор), visa, inc.
Туризм, Новости - Туризм, Париж, Пекин, Орландо, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Visa, Inc.
18:15 20.01.2023
 
Названы города мира с самыми высокими доходами от туризма

АТОР: Париж – лидер среди городов, получивших больше всего доходов от туризма в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкБолельщики "Ливерпуля" на улицах Парижа перед финальным матчем Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/22
Болельщики Ливерпуля на улицах Парижа перед финальным матчем Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/22 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Эксперты назвали города, которые получили больше всего доходов от туризма в 2022 году, сообщает АТОР.
Первое место в рейтинге занял Париж, следует из совместного исследования Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), Oxford Economics и Visa. Вклад отрасли в экономику французской столицы составил почти 36 миллиардов долларов.
Серебро досталось Пекину, а бронза — Орландо. В топ-10 также вошли китайские города Шанхай и Гуанчжоу, Лас-Вегас, Нью-Йорк, Токио, Мехико и Лондон.
"Исследования WTTC показывают, что популярность городского туризма восстанавливается. И тому есть объективные причины: такие направления могут предложить туристам большее разнообразие вариантов размещения, активностей, развлечений и шопинга", — отмечают в ассоциации.
Кроме того, в компании сделали прогноз самых "зарабатывающих" городов на 2032 год. Согласно выводам аналитиков, через 10 лет список возглавит Пекин, а Париж опустится на третье место. Вторую строчку займет Шанхай, четвертым станет Орландо, а на пятой так и останется Лас-Вегас.
Отель Riviera Sunrise Resort & SPA в Алуште - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 18:53Туризм
Эксперты сообщили о снижении цен на проживание в российских отелях
 
ТуризмНовости - ТуризмПарижПекинОрландоАссоциация туроператоров России (АТОР)Visa, Inc.
 
 
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