Третий блок АЭС "Пакш" после устранения поломки заработал в полную силу
Третий блок венгерской АЭС "Пакш" после устранения неисправности заработал в полную силу
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 20 янв - РИА Новости. Третий блок АЭС "Пакш", мощность которого была снижена наполовину из-за неисправности, вновь работает в полную силу, сообщила в пятницу управляющая компания MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
"Третий блок АЭС "Пакш" с 1.13 (3.13 мск) 20 января снова работает с заявленной мощностью", - говорится в сообщении.
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Как сообщил агентству MTI пресс-секретарь компании Антал Ковач, в четверг мощность блока снизилась на 50% из-за неисправности трансформатора защитного генератора, неисправность была устранена и мощность вернулась к заявленным величинам.
При этом, по данным Венгерского агентства по атомной энергии, безопасность блока в ходе инцидента не находилась под угрозой, негативного влияния на окружающую среду тоже оказано не было.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
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