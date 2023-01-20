https://ria.ru/20230120/paksh-1846247625.html

Третий блок АЭС "Пакш" после устранения поломки заработал в полную силу

Третий блок АЭС "Пакш" после устранения поломки заработал в полную силу - РИА Новости, 20.01.2023

Третий блок АЭС "Пакш" после устранения поломки заработал в полную силу

Третий блок АЭС "Пакш", мощность которого была снижена наполовину из-за неисправности, вновь работает в полную силу, сообщила в пятницу управляющая компания MVM РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:46

2023-01-20T13:46

2023-01-20T13:46

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аэс "пакш"

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БУДАПЕШТ, 20 янв - РИА Новости. Третий блок АЭС "Пакш", мощность которого была снижена наполовину из-за неисправности, вновь работает в полную силу, сообщила в пятницу управляющая компания MVM Paksi Atomerőmű Zrt. "Третий блок АЭС "Пакш" с 1.13 (3.13 мск) 20 января снова работает с заявленной мощностью", - говорится в сообщении. Как сообщил агентству MTI пресс-секретарь компании Антал Ковач, в четверг мощность блока снизилась на 50% из-за неисправности трансформатора защитного генератора, неисправность была устранена и мощность вернулась к заявленным величинам. При этом, по данным Венгерского агентства по атомной энергии, безопасность блока в ходе инцидента не находилась под угрозой, негативного влияния на окружающую среду тоже оказано не было. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20221205/paksh-2-1836420510.html

https://ria.ru/20221221/aes-1840389004.html

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в мире, венгрия, россия, будапешт, аэс "пакш-2", аэс "пакш"