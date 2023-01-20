Источник: в ЕС обсудят "ответственность" за конфликт на Украине 23 января
Главы МИД ЕС обсудят "ответственность" за конфликт на Украине 23 января
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Главы МИД ЕС на встрече 23 января в контексте ситуации на Украине намерены обсудить "ответственность" за конфликт и взаимодействие международного сообщества в этом вопросе, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Мы обсудим ответственность… и то, как международное сообщество может привлечь к ответственности причастных (к конфликту на Украине – ред.)", - отметил он.
В четверг Европарламент на пленарной сессии утвердил юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине", а также использованию государственных активов РФ "для репараций" Украине. Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов говорил РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.