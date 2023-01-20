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Источник: в ЕС обсудят "ответственность" за конфликт на Украине 23 января - РИА Новости, 20.01.2023
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Источник: в ЕС обсудят "ответственность" за конфликт на Украине 23 января
Источник: в ЕС обсудят "ответственность" за конфликт на Украине 23 января - РИА Новости, 20.01.2023
Источник: в ЕС обсудят "ответственность" за конфликт на Украине 23 января
Главы МИД ЕС на встрече 23 января в контексте ситуации на Украине намерены обсудить "ответственность" за конфликт и взаимодействие международного сообщества в... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:17
2023-01-20T17:17
в мире
евросоюз
украина
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Главы МИД ЕС на встрече 23 января в контексте ситуации на Украине намерены обсудить "ответственность" за конфликт и взаимодействие международного сообщества в этом вопросе, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. В четверг Европарламент на пленарной сессии утвердил юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине", а также использованию государственных активов РФ "для репараций" Украине. Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов говорил РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
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в мире, евросоюз, украина, оон, россия
В мире, Евросоюз, Украина, ООН, Россия
17:17 20.01.2023
 
Источник: в ЕС обсудят "ответственность" за конфликт на Украине 23 января

Главы МИД ЕС обсудят "ответственность" за конфликт на Украине 23 января

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Главы МИД ЕС на встрече 23 января в контексте ситуации на Украине намерены обсудить "ответственность" за конфликт и взаимодействие международного сообщества в этом вопросе, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Мы обсудим ответственность… и то, как международное сообщество может привлечь к ответственности причастных (к конфликту на Украине – ред.)", - отметил он.
В четверг Европарламент на пленарной сессии утвердил юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине", а также использованию государственных активов РФ "для репараций" Украине. Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов говорил РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 19:52
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