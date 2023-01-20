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Часть оружия для Украины перенаправили в Африку, заявил юрист - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846375166.html
Часть оружия для Украины перенаправили в Африку, заявил юрист
Часть оружия для Украины перенаправили в Африку, заявил юрист - РИА Новости, 20.01.2023
Часть оружия для Украины перенаправили в Африку, заявил юрист
Часть оружия, поставляемого Западом Киеву, была перенаправлена напрямую в Африку – похоже, западные страны не приняли конкретных мер для предотвращения... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T19:28
2023-01-20T19:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
африка
исламское государство
оон
боко харам
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ООН, 20 янв – РИА Новости. Часть оружия, поставляемого Западом Киеву, была перенаправлена напрямую в Африку – похоже, западные страны не приняли конкретных мер для предотвращения расползания вооружений, заявил эксперт по международному праву из Франции Арно Девеле в ходе неформальной встречи СБ ООН. Мероприятие организовано по инициативе РФ и посвящено теме "Систематическая война Украины против жителей Донбасса: в 2014 году и далее". "Похоже, что специальные меры (для предотвращения отклонения поставок оружия от исходного пункта назначения – ред.) не принимались Западом. Некоторые из этих вооружений были перенаправлены прямо на африканский континент", - сказал Девеле. По его словам, риск использования этих вооружений террористическими организациями, такими как запрещенная в России ИГ* и Боко Харам (запрещена в РФ – ред.) реален и не должен игнорироваться. "Масса денег, влитых на Украину Западом за год, превысил все средства, вложенные в Афганистан за 20 лет", - добавил он.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844721264.html
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в мире, украина, россия, африка, исламское государство, оон, боко харам
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Африка, Исламское государство, ООН, Боко Харам
19:28 20.01.2023 (обновлено: 19:32 20.01.2023)
 
Часть оружия для Украины перенаправили в Африку, заявил юрист

Юрист Девеле заявил, что часть оружия, поставляемого Западом Киеву, перенаправили в Африку

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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ООН, 20 янв – РИА Новости. Часть оружия, поставляемого Западом Киеву, была перенаправлена напрямую в Африку – похоже, западные страны не приняли конкретных мер для предотвращения расползания вооружений, заявил эксперт по международному праву из Франции Арно Девеле в ходе неформальной встречи СБ ООН.
Мероприятие организовано по инициативе РФ и посвящено теме "Систематическая война Украины против жителей Донбасса: в 2014 году и далее".
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"Похоже, что специальные меры (для предотвращения отклонения поставок оружия от исходного пункта назначения – ред.) не принимались Западом. Некоторые из этих вооружений были перенаправлены прямо на африканский континент", - сказал Девеле.
По его словам, риск использования этих вооружений террористическими организациями, такими как запрещенная в России ИГ* и Боко Харам (запрещена в РФ – ред.) реален и не должен игнорироваться.
"Масса денег, влитых на Украину Западом за год, превысил все средства, вложенные в Афганистан за 20 лет", - добавил он.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАфрикаИсламское государствоООНБоко Харам
 
 
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