https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846372871.html

Пентагон объявил о новых договоренностях по поставкам оружия Украине

Пентагон объявил о новых договоренностях по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 20.01.2023

Пентагон объявил о новых договоренностях по поставкам оружия Украине

Вашингтон и союзники договорились о новых поставках вооружения Киеву, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи контактной... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T19:17

2023-01-20T19:17

2023-01-20T23:30

в мире

украина

министерство обороны сша

оружие

ллойд остин

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нато

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Вашингтон и союзники договорились о новых поставках вооружения Киеву, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы на базе Рамштайн (Германия).Шеф Пентагона указал на отправку Швецией 90 боевых машин пехоты и предстоящие поставки гаубиц Archer. Также 19 гаубиц предоставила Дания. Латвия перебросила на Украину системы Stinger, вертолеты и прочее оборудование, а Эстония отправила 155-миллиметровые гаубицы. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику для Украины, станут законной целью для ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что государства альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846375166.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, министерство обороны сша, оружие, ллойд остин, сша, нато