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Пентагон объявил о новых договоренностях по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 20.01.2023
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Пентагон объявил о новых договоренностях по поставкам оружия Украине
Пентагон объявил о новых договоренностях по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 20.01.2023
Пентагон объявил о новых договоренностях по поставкам оружия Украине
Вашингтон и союзники договорились о новых поставках вооружения Киеву, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи контактной... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T19:17
2023-01-20T23:30
в мире
украина
министерство обороны сша
оружие
ллойд остин
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Вашингтон и союзники договорились о новых поставках вооружения Киеву, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы на базе Рамштайн (Германия).Шеф Пентагона указал на отправку Швецией 90 боевых машин пехоты и предстоящие поставки гаубиц Archer. Также 19 гаубиц предоставила Дания. Латвия перебросила на Украину системы Stinger, вертолеты и прочее оборудование, а Эстония отправила 155-миллиметровые гаубицы. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику для Украины, станут законной целью для ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что государства альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
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в мире, украина, министерство обороны сша, оружие, ллойд остин, сша, нато
В мире, Украина, Министерство обороны США, Оружие, Ллойд Остин, США, НАТО
19:17 20.01.2023 (обновлено: 23:30 20.01.2023)
 
Пентагон объявил о новых договоренностях по поставкам оружия Украине

Шеф Пентагона Остин объявил о новых договоренностях союзников по поставкам оружия Украине

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Вашингтон и союзники договорились о новых поставках вооружения Киеву, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы на базе Рамштайн (Германия).

"Эти важные новые договоренности демонстрируют продолжающееся стремление наших союзников и партнеров помогать Украине", — сказал он.

Шеф Пентагона указал на отправку Швецией 90 боевых машин пехоты и предстоящие поставки гаубиц Archer. Также 19 гаубиц предоставила Дания. Латвия перебросила на Украину системы Stinger, вертолеты и прочее оборудование, а Эстония отправила 155-миллиметровые гаубицы.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику для Украины, станут законной целью для ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что государства альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
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В миреУкраинаМинистерство обороны СШАОружиеЛлойд ОстинСШАНАТО
 
 
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